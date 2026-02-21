Сили оборони за добу ліквідували ще 1010 окупантів та знищили російський гелікоптер

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.26 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1010 російських загарбників, один ворожий гелікоптер і танк.

З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ складають близько 1 258 890 солдатів.

