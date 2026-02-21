На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони за добу ліквідували ще 1010 окупантів та знищили російський гелікоптер

З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ складають близько 1 258 890 солдатів.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1010 окупантів та знищили російський гелікоптер
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1010 російських загарбників, один ворожий гелікоптер і танк.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 258 890 (+1 010) осіб 
  • танків  – 11 685 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 063 (+3) од.
  • артилерійських систем – 37 429 (+42) од.
  • РСЗВ – 1 651 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 303 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 140 408 (+1 527) од.
  • крилаті ракети  – 4 314 (+0) од.
  • кораблі / катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 79 295 (+183) од.
  • спеціальна техніка  – 4 073 (+0) од.

Дані уточнюються.

﻿
Читайте також
