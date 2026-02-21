Сили оборони за добу ліквідували ще 1010 окупантів та знищили російський гелікоптер

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1010 російських загарбників, один ворожий гелікоптер і танк.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 258 890 (+1 010) осіб
- танків – 11 685 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 063 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 429 (+42) од.
- РСЗВ – 1 651 (+2) од.
- засоби ППО – 1 303 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 140 408 (+1 527) од.
- крилаті ракети – 4 314 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 79 295 (+183) од.
- спеціальна техніка – 4 073 (+0) од.
Дані уточнюються.