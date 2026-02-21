"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
На Дніпропетровщині невідомі напали на військовослужбовців "Айдару"

Військові попередили, що будь-які подальші спроби агресії "можуть мати дуже серйозні наслідки". 

На Дніпропетровщині невідомі напали на військовослужбовців "Айдару"
Ілюстративне фото
Фото: badnews.org.ru

На Дніпропетровщині група невідомих осіб напала на військовослужбовців полку "Айдар".

Про це 24 окремий штурмовий полк "Айдар" повідомив у Telegram.

"Група з шести невідомих осіб здійснила напад на військовослужбовців "Айдару". Під час нападу одним із нападників було застосовано вогнепальну зброю", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент інциденту військовослужбовці перебували поза виконанням службових завдань і займалися особистими справами. Тож напад був скоєний без будь-яких підстав.

"Нападати на військових - небезпечно і безвідповідально. Йдеться про підготовлених, досвідчених штурмовиків, які мають повне законне право захищати себе у разі загрози", - наголосили військові.

"Під час цієї події військовослужбовці свідомо не застосували зброю, хоча закон дозволяє її використання для відбиття нападу. Вони проявили стриманість, щоб не наражати на небезпеку цивільних. Будь-які подальші спроби агресії проти військових можуть мати дуже серйозні наслідки", - підкреслили в "Айдарі".

