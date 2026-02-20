Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Житель Дніпропетровщини проведе 15 років за ґратами, бо готував теракти на Львівщині

Зрадник мав підірвати блокпост і службове авто Сил оборони.

наручники, фото ілюстративне
Фото: rus.lsm.lv

Суд виніс вирок зрадникові, якого викрили на підготовці серії вибухів у Львівській області. 

Про це повідомила Служба безпеки.

Зловмисник отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Його затримали «на гарячому» ще у травні 2025 року, коли він споряджав бомби в готельному номері.

Слідство встановило, що замовлення росіян виконував безробітний із Дніпропетровщини. Чоловік шукав швидкий заробіток у Telegram-каналах, де його й помітили російські спецслужби. За вказівкою куратора він приїхав на Львівщину, оселився в готелі й забрав зі секретного сховища дві саморобні бомби.

Зрадник мав підірвати блокпост і службове авто Сил оборони. Для цього він доукомплектовував вибухові пристрої мобільними телефонами — росіяни планували активувати їх дистанційно. Крім того, зрадник мав встановити приховані відеокамери, щоб зафіксувати наслідки вибухів для звіту перед кураторами.

Служба безпеки спрацювала на випередження, запобігши трагедії. Під час обшуку в готелі у чоловіка вилучили вже готові до використання бомби та смартфон із доказами листування з РФ. Суд визнав його винним у державній зраді й незаконному поводженні з вибухівкою.

﻿
