​Житель Дніпропетровщини проведе 15 років за ґратами, бо готував теракти на Львівщині

Суд виніс вирок зрадникові, якого викрили на підготовці серії вибухів у Львівській області.

Про це повідомила Служба безпеки.

Зловмисник отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Його затримали «на гарячому» ще у травні 2025 року, коли він споряджав бомби в готельному номері.

Слідство встановило, що замовлення росіян виконував безробітний із Дніпропетровщини. Чоловік шукав швидкий заробіток у Telegram-каналах, де його й помітили російські спецслужби. За вказівкою куратора він приїхав на Львівщину, оселився в готелі й забрав зі секретного сховища дві саморобні бомби.

Зрадник мав підірвати блокпост і службове авто Сил оборони. Для цього він доукомплектовував вибухові пристрої мобільними телефонами — росіяни планували активувати їх дистанційно. Крім того, зрадник мав встановити приховані відеокамери, щоб зафіксувати наслідки вибухів для звіту перед кураторами.

Служба безпеки спрацювала на випередження, запобігши трагедії. Під час обшуку в готелі у чоловіка вилучили вже готові до використання бомби та смартфон із доказами листування з РФ. Суд визнав його винним у державній зраді й незаконному поводженні з вибухівкою.