На Харківщині через російський обстріл одна людина загинула, двоє – постраждали

Росіяни зруйнували склад цивільного підприємства.

Наслідки удару на Харківщині
Фото: ДСНС

Одна людина загинула, 2 постраждали внаслідок російської атаки БпЛА по території Малинівської громади Чугуївського району на Харківщині. 

Про це повідомили у ДСНС. Росіяни зруйнували склад одного з цивільних підприємств на площі близько 3000 кв. м. Там сталася пожежа. 

Фото: ДСНС
Рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованих конструкцій будівлі фрагменти тіла однієї людини.

Попри загрозу повторних ударів, на місці працюють оперативні підрозділи ДСНС, сапери, кінологи, офіцери-рятувальники громад, а також вогнеборці добровільної пожежної команди. 

Триває гасіння пожежі та пошуково-рятувальні роботи.

Фото: ДСНС
