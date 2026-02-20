Одна людина загинула, 2 постраждали внаслідок російської атаки БпЛА по території Малинівської громади Чугуївського району на Харківщині.

Про це повідомили у ДСНС. Росіяни зруйнували склад одного з цивільних підприємств на площі близько 3000 кв. м. Там сталася пожежа.

Фото: ДСНС Наслідки удару РФ на Харківщині

Рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованих конструкцій будівлі фрагменти тіла однієї людини.

Попри загрозу повторних ударів, на місці працюють оперативні підрозділи ДСНС, сапери, кінологи, офіцери-рятувальники громад, а також вогнеборці добровільної пожежної команди.

Триває гасіння пожежі та пошуково-рятувальні роботи.