Нічна повітряна атака, 237 бойових зіткнень, бої на Гуляйпільському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, атака на газову інфраструктуру на Полтавщині.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 237 боїв, найбільше – на Покровському напрямку (37).

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів - у напрямках населених пунктів Староукраїнка, Залізничне, Зелене, Святопетрівка та в районі Гуляйполя.

Сили оборони уразили два райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 970 солдатів, 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи та систему ППО. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 257 880 осіб.

Армія Росії атакувала безпілотниками нафтогазову інфраструктуру в Полтавській області.

Унаслідок атаки є значні руйнування, станом на 10 ранку на об’єкти тривала пожежа, повідомили в “Нафтогазі”.

“Це черговий цілеспрямований удар по нашій нафтогазовій інфраструктурі. Щира вдячність ДСНС та бригадам Нафтогазу, що займаються ліквідацією наслідків цих атак, працюють на межі можливостей і під загрозою повторних обстрілів”, – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"У ніч на 20 лютого (з 18:00 19 лютого) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, а також 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецька обл., близько 80 із них – "шахеди", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона збила і подавила 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків у одному місці.

У Чернівецькій області затримали чоловіка, який вчора кинув гранату в поліцейських, повідомив начальник поліції Буковини Віктор Нечитайло.

Унаслідок вибуху двоє правоохоронців отримали поранення. 23-річний поліцейський сектору реагування перебуває у лікарні в тяжкому стані – за його життя борються лікарі. 31-річний поліцейський-водій Управління поліції охорони отримав легкі тілесні ушкодження, загрози його життю немає.

Особу нападника швидко встановили та цієї ж ночі затримали. Крім того, під час огляду його транспортного засобу виявили й інші небезпечні предмети.

Правоохоронці України та Молдови зірвали нову спробу росіян здійснити серію замовних вбивств у нашій державі. Завдяки масштабній спецоперації під кодовою назвою "Енігма 2.0" на території обох країн нейтралізували оперативно-бойову групу РФ, яка готувала ліквідацію відомих осіб в Україні, розповіли у Нацполіції, СБУ, та головний прокурор України Руслан Кравченко.

За словами Кравченка, в Україні затримано 7 осіб. Паралельно невідкладні слідчі дії проводилися на території Молдови, затримали ще 3 осіб.

Жертвами мали стати відомі в Україні люди, зокрема, один із них − представник з питань стратегічної комунікації ГУР МОУ, заступник Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Серед осіб, яких планували ліквідувати – відомий журналіст, внесений у Росії до списку "екстремістів" та оголошений у розшук, один із керівників державного стратегічного підприємства, чинні військовослужбовці Головного управління розвідки Міноборони України, у томі числі бійці Іноземного Легіону ГУР, ССО, а також громадський активіст, вихідець із РФ, що зайняв проукраїнську позицію.

Організатором та координатором агентурно-бойової групи виявися 34-річний громадянин Молдови. За наявною інформацією, раніше він відбував покарання у РФ, де був завербований спецслужбами.

У ніч на 20 лютого масованої дронової атаки зазнав тимчасово окупований Крим. Вибухи лунали у Севастополі, Бахчисараї, Керчі та інших населених пунктах.

Як пише "Українська правда", робота ворожих систем ППО була сконцентрована біля військових аеродромів. Ймовірно, обстріл був націлений на летовища "Бельбек" і "Саки".

У Севастополі через вибухи у деяких будинках повилітало скло. "Аномальна" активність дронів, за інформацією моніторингових каналів, була у Керчі.

