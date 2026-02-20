Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 237 боїв, найбільше – на Покровському напрямку (37).
На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів - у напрямках населених пунктів Староукраїнка, Залізничне, Зелене, Святопетрівка та в районі Гуляйполя.
Сили оборони уразили два райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.
Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 970 солдатів, 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи та систему ППО. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 257 880 осіб.
Армія Росії атакувала безпілотниками нафтогазову інфраструктуру в Полтавській області.
Унаслідок атаки є значні руйнування, станом на 10 ранку на об’єкти тривала пожежа, повідомили в “Нафтогазі”.
“Це черговий цілеспрямований удар по нашій нафтогазовій інфраструктурі. Щира вдячність ДСНС та бригадам Нафтогазу, що займаються ліквідацією наслідків цих атак, працюють на межі можливостей і під загрозою повторних обстрілів”, – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
"У ніч на 20 лютого (з 18:00 19 лютого) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, а також 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецька обл., близько 80 із них – "шахеди", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.
За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона збила і подавила 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків у одному місці.
У Чернівецькій області затримали чоловіка, який вчора кинув гранату в поліцейських, повідомив начальник поліції Буковини Віктор Нечитайло.
Унаслідок вибуху двоє правоохоронців отримали поранення. 23-річний поліцейський сектору реагування перебуває у лікарні в тяжкому стані – за його життя борються лікарі. 31-річний поліцейський-водій Управління поліції охорони отримав легкі тілесні ушкодження, загрози його життю немає.
Особу нападника швидко встановили та цієї ж ночі затримали. Крім того, під час огляду його транспортного засобу виявили й інші небезпечні предмети.
Правоохоронці України та Молдови зірвали нову спробу росіян здійснити серію замовних вбивств у нашій державі. Завдяки масштабній спецоперації під кодовою назвою "Енігма 2.0" на території обох країн нейтралізували оперативно-бойову групу РФ, яка готувала ліквідацію відомих осіб в Україні, розповіли у Нацполіції, СБУ, та головний прокурор України Руслан Кравченко.
За словами Кравченка, в Україні затримано 7 осіб. Паралельно невідкладні слідчі дії проводилися на території Молдови, затримали ще 3 осіб.
Жертвами мали стати відомі в Україні люди, зокрема, один із них − представник з питань стратегічної комунікації ГУР МОУ, заступник Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Серед осіб, яких планували ліквідувати – відомий журналіст, внесений у Росії до списку "екстремістів" та оголошений у розшук, один із керівників державного стратегічного підприємства, чинні військовослужбовці Головного управління розвідки Міноборони України, у томі числі бійці Іноземного Легіону ГУР, ССО, а також громадський активіст, вихідець із РФ, що зайняв проукраїнську позицію.
Організатором та координатором агентурно-бойової групи виявися 34-річний громадянин Молдови. За наявною інформацією, раніше він відбував покарання у РФ, де був завербований спецслужбами.
У ніч на 20 лютого масованої дронової атаки зазнав тимчасово окупований Крим. Вибухи лунали у Севастополі, Бахчисараї, Керчі та інших населених пунктах.
Як пише "Українська правда", робота ворожих систем ППО була сконцентрована біля військових аеродромів. Ймовірно, обстріл був націлений на летовища "Бельбек" і "Саки".
У Севастополі через вибухи у деяких будинках повилітало скло. "Аномальна" активність дронів, за інформацією моніторингових каналів, була у Керчі.
