На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
ГоловнаПолітика

Зеленський: ми готові говорити про мир зараз на основі принципу «стоїмо там, де стоїмо» – це великий компроміс

Глава держави зазначив, що Україна готова до компромісів, але не до ультиматумів від росіян.

Володимир Зеленський на 62-й Мюнхенській безпековій конференції
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Kyodo News заявив, що Україна готова говорити про мир зараз на основі принципу «стоїмо там, де стоїмо», передає Офіс президента.

“Ми готові до реальних компромісів. Але не до компромісів ціною нашої незалежності та суверенітету. Ми готові говорити про компроміси зі Сполученими Штатами. Але не отримувати знову і знову ультиматуми від росіян. Вони – агресор. Усі це визнали. Це не змінилося”, – сказав Зеленський. 

Він зауважив, що багато країн, які були посередниками або намагалися бути посередниками із самого початку цієї війни, особливо на Близькому Сході та в Азії, а також інші держави – усі визнають, що Росія є агресором.

“Саме тому вже нашим компромісом є те, що ми говоримо з агресором про компроміси. «Стоїмо там, де стоїмо» – це великий компроміс. Вони захопили майже 20 % нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу «стоїмо там, де стоїмо». Це великий компроміс”, – сказав президент.

Глава держави зазначив, що позиція Росії «ми готові не окуповувати ваші інші області» – це тероризм. 

“Навіть самі ці слова – це тероризм. «Я готовий вас не вбивати – віддайте нам усе». Що це означає? Це не компроміс. Це ультиматум. Саме тому я сказав, що ми готові до компромісів, які поважають український суверенітет і територіальну цілісність, нашу армію, наших людей і наших дітей. Але ми не готові до ультиматумів”, – наголосив глава держави.

  • Нещодавно Зеленський повідомив, що наступний раунд перемовин пройде в Швейцарії. Раніше, 18 лютого, під час перемовин йшлося про моніторинг припинення вогню Україною, Росією і США. Володимир Зеленський наголосив, що участь європейських військових у моніторингу є надзвичайно важливою.
﻿
