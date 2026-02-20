Колишній радник Зеленського Сергій Шефір залишив територію України

"Українська правда" з посиланням на власні джерела стверджує, що ексрадник Президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір виїхав з України до Польщі, звідки вирушив у Швейцарію.

Колишнього бізнес-партнера глави держави помітили в аеропорту Варшави, де він сідав на літак до Женеви. За дивним збігом обставин, Шефір вирушив у ту ж країну, де перебуває родина затриманого на спробі втекти за кордон колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Журналісти "УП" стверджують, що арешт ексурядовця та фігуранта "справи Міндіча" неабияк налякав інших потенційних обвинувачених в корупційних злочинах. Шефіра називають куратором енергетики на момент, коли Галущенко, за версією слідства, впроваджував схему з відмивання коштів через офшори - це 2021 рік.

Сам Сергій Шефір запевняє, що вирушив за кордон в особистих справах, і обіцяє повернутися у Київ вже цими вихідними.