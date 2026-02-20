«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Колишній радник Зеленського Сергій Шефір залишив територію України

Співвласника "Студії Квартал 95" пов'язують із затриманим ексміністром Галущенком та "справою Міндіча". 

Колишній радник Зеленського Сергій Шефір залишив територію України
Сергій Шефір
Фото: rbc.ua

"Українська правда" з посиланням на власні джерела стверджує, що ексрадник Президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір виїхав з України до Польщі, звідки вирушив у Швейцарію.

Колишнього бізнес-партнера глави держави помітили в аеропорту Варшави, де він сідав на літак до Женеви. За дивним збігом обставин, Шефір вирушив у ту ж країну, де перебуває родина затриманого на спробі втекти за кордон колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Журналісти "УП" стверджують, що арешт ексурядовця та фігуранта "справи Міндіча" неабияк налякав інших потенційних обвинувачених в корупційних злочинах. Шефіра називають куратором енергетики на момент, коли Галущенко, за версією слідства, впроваджував схему з відмивання коштів через офшори - це 2021 рік.

Сам Сергій Шефір запевняє, що вирушив за кордон в особистих справах, і обіцяє повернутися у Київ вже цими вихідними.  

﻿
