WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаПолітика

Зеленський анонсував рішення про перебудову та оновлення енергозабезпечення громад

План на наступний опалювальний сезон розглянуть і затвердять на загальнодержавному рівні.

Зеленський анонсував рішення про перебудову та оновлення енергозабезпечення громад
Селекторна нарада із президентом
Фото: телеграм Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах з електрикою і теплопостачанням та анонсував рішення про перебудову та оновлення енергозабезпечення громад.

Про це він написав у телеграмі

"Провів щоденний селектор щодо ситуації в регіонах з електрикою і теплопостачанням. Обговорили детально відновлювальні роботи й забезпечення людей у частині наших областей. Зокрема, в Одесі й частині громад області, на Дніпровщині, на Миколаївщині, де умови особливо складні", – зазначив глава держави.

Йому відзвітували про ситуацію в Харкові та області, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині. 

"Окремо проаналізували, що зроблено в Запоріжжі та який досвід регіону може бути масштабований в інших областях", – розповів Зеленський і додав, що очільник Запорізької ОВА Іван Федоров доповів про роботу із захисту та відновлення обʼєктів критичної інфраструктури. 

Президент повідомив, що на основі досвіду цієї зими готують рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад. Відповідний план на наступний опалювальний сезон розглянуть і затвердять на загальнодержавному рівні. 

"Кожне українське місто, кожна громада, які не допустили цієї зими таких внутрішніх катастроф, що були, зокрема, в Києві, мають досвід, який може й повинен бути врахований у масштабі всієї України", – зазначив він.

Зеленський також домовився із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, що на урядовому рівні буде створений відповідний координаційний центр, який працюватиме для систематизації реального досвіду громад. 

  • 14 лютого віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що кожен начальник ОВА протягом двох тижнів має подати план стійкості регіону до осінньо-зимового періоду 2026-2027, який пізніше подадуть на затвердження президенту Володимиру Зеленському та прем'єр-міністерці України Юлії Свириденко.
