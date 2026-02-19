Зеленський анонсував рішення про перебудову та оновлення енергозабезпечення громад

План на наступний опалювальний сезон розглянуть і затвердять на загальнодержавному рівні.

Президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах з електрикою і теплопостачанням та анонсував рішення про перебудову та оновлення енергозабезпечення громад.

Про це він написав у телеграмі.

"Провів щоденний селектор щодо ситуації в регіонах з електрикою і теплопостачанням. Обговорили детально відновлювальні роботи й забезпечення людей у частині наших областей. Зокрема, в Одесі й частині громад області, на Дніпровщині, на Миколаївщині, де умови особливо складні", – зазначив глава держави.

Йому відзвітували про ситуацію в Харкові та області, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині.

"Окремо проаналізували, що зроблено в Запоріжжі та який досвід регіону може бути масштабований в інших областях", – розповів Зеленський і додав, що очільник Запорізької ОВА Іван Федоров доповів про роботу із захисту та відновлення обʼєктів критичної інфраструктури.

Президент повідомив, що на основі досвіду цієї зими готують рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад. Відповідний план на наступний опалювальний сезон розглянуть і затвердять на загальнодержавному рівні.

"Кожне українське місто, кожна громада, які не допустили цієї зими таких внутрішніх катастроф, що були, зокрема, в Києві, мають досвід, який може й повинен бути врахований у масштабі всієї України", – зазначив він.

Зеленський також домовився із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, що на урядовому рівні буде створений відповідний координаційний центр, який працюватиме для систематизації реального досвіду громад.