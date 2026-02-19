Геннадій Труханов заявив про докази відсутності в нього російського громадянства

Колишній мер Одеси Геннадій Труханов, якого судять за службову недбалість, оприлюднив на своїй Telegram-сторінці відео з документами, які нібито слугують доказом відсутності в нього паспорта Росії.
Як стверджує Труханов, через розрив дипломатичних відносин між Україною та РФ, його юристам довелося "задіяти міжнародні правові механізми через треті країни". Внаслідок цього було отримано довідки з Росії, які заперечують наявність у посадовця російського громадянства.
Труханов звернувся до Президента Володимира Зеленського із промовою про "12 років чесного виконання обов'язків мера і громадянина поряд з одеситами". Ексміський голова просить главу державу розглянути отримані ним документи і ухвалити рішення про поновлення його в українському громадянстві.
- У жовтні минулого року громадянство Труханова було припинене на основі інформації про наявність в нього російського паспорта.
- ЗМІ звернули увагу на те, що копії документів, які використовувались як доказ російського громадянства чиновника, містили ознаки підробки.
- Генпрокуратура оголосила Труханову підозру у службовому недбальстві через трагічні наслідки повені в Одесі.
- Суд спершу обрав запобіжним заходом цілодобовий домашній арешт, але у січні стало відомо, що Труханов вже без електронного браслета.