Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Політика

Геннадій Труханов заявив про докази відсутності в нього російського громадянства

Адвокати ексмера Одеси знайшли спосіб отримати документи з країни-агресора.

Геннадій Труханов заявив про докази відсутності в нього російського громадянства
Геннадій Труханов
Фото: facebook/Геннадій Труханов

Колишній мер Одеси Геннадій Труханов, якого судять за службову недбалість, оприлюднив на своїй Telegram-сторінці відео з документами, які нібито слугують доказом відсутності в нього паспорта Росії.

Як стверджує Труханов, через розрив дипломатичних відносин між Україною та РФ, його юристам довелося "задіяти міжнародні правові механізми через треті країни". Внаслідок цього було отримано довідки з Росії, які заперечують наявність у посадовця російського громадянства.

Труханов звернувся до Президента Володимира Зеленського із промовою про "12 років чесного виконання обов'язків мера і громадянина поряд з одеситами". Ексміський голова просить главу державу розглянути отримані ним документи і ухвалити рішення про поновлення його в українському громадянстві.

﻿
