Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Зимова кампанія України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
The Insider повідомив про ознаки підробки в копії закордонного паспорта на ім'я Труханова

Водночас журналісти з'ясували, що в одеського мера було принаймні два паспорта громадянина Росії.

Журналісти The Insider повідомили про ознаки підробки в копії закордонного паспорта мера Одеси Геннадія Труханова, які були вчора опубліковані СБУ. Вони стверджують, що номер документа свідчить про видачу 2 листопада 2010 року, а не в грудні 2015-го. 

Паспорт з таким номером був виданий "зовсім іншій людині" – росіянці на ім'я Тетяна, яка згодом здійснювала з ним подорожі. Також журналісти вказали на те, що в копії ім'я Геннадія латиницею написано з помилкою – без подвійної "n". 

Фото: СБУ
"Судячи з даних перетинання кордону, після початку війни в 2014 році Труханов не бував у Росії (принаймні під своїм ім'ям), і немає жодних даних про наявність у нього будь-якого актуального російського закордонного паспорту", – стверджують журналісти. 

При цьому видання з'ясувало, що у Труханова справді було російське громадянство. Перший паспорт починався з 4604, виданий 15 квітня 2003 року і втрачений. Другий – на заміну втраченого, що починався з 4611 і був виданий 24 березня 2011 року ГУ МВС по Московській області. В заяві на його видачу було зазначено "у зв'язку з досягненням 45-річчя". 

Фото: The Insider
СБУ вчора повідомляла, що в 2017 році представник Труханова звернувся до російських органів і суд в Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорту Росії, але в додаткових документах вказав, що відмова від документу "не несе позбавлення громадянства Російської Федерації". 

Позбавлення громадянства Геннадія Труханова

Про російське громадянство Геннадія Труханова ще в 2014 році писала УП. Журналісти виявили російські документи на той момент ще кандидата у мери Одеси.

Відповідні дані з'ясовували і пізніше, 2016 року, після витоку даних. Того разу про паспорти Росії в уже чинного мера міста писало "Слідство.інфо".

Труханов усі рази заперечував громадянство Росії і казав, що він від нього нібито відмовився. Втім, це не означає, що так вважає сама Росія. 
