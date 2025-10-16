Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
На Буковині судитимуть посадовця земельного кадастру та спільника за незаконну приватизацію землі

Обвинуваченим інкримінують зловживання владою, втручання в державні реєстри та шахрайство в особливо великих розмірах. Загальна вартість семи ділянок, які арештовано, перевищує 13 млн грн.

На Буковині судитимуть посадовця земельного кадастру та спільника за незаконну приватизацію землі
Фото: прокуратура

У Чернівцях перед судом постануть керівник регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» та місцевий житель, яких обвинувачують у заволодінні комунальними землями шахрайським шляхом, передає Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, 45-річний чернівчанин організував схему з незаконної приватизації міських земель. Він шукав привабливі ділянки без визначених меж або реєстраційних документів і оформлював їх на підставних осіб.

Підроблені документи він передавав посадовцю земельного кадастру, який, користуючись службовим доступом до державних реєстрів, виготовляв фальшиву технічну документацію та вносив неправдиві дані.

У результаті з комунальної власності незаконно вибуло п’ять ділянок, ще дві зловмисники не встигли оформити — їх зупинили правоохоронці.

Також посадовця підозрюють у причетності до незаконного відчуження землі Селятинської громади.

Загальна вартість семи ділянок, які арештовано, перевищує 13 млн грн.
