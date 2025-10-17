Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Шабуніну продовжили строки запобіжного заходу

Він перебуватиме під особистим зобов'язанням до 2 листопада. 

Шабуніну продовжили строки запобіжного заходу
Віталій Шабунін пояснив УП, за що отримав підозру
Фото: УП

Військовослужбовцю і співзасновнику Центру протидії корупції Віталію Шабуніну продовжили термін запобіжного заходу до 2 листопада. Шабунін, як і раніше, перебуватиме під особистим зобов'язанням і матиме певні обов'язки.

Це здача закордонного паспорту, прибуття за викликом слідчого, судді чи прокурора, заборона відлучатися з місця несення служби окрім як на завдання, заборона на спілкування з працівниками НАЗК, колишнім командиром батальйону і представниками частини, заборона на відвідування НАЗК, повідомили в Центрі протидії корупції. 

Засідання стосовно продовження запобіжного заходу
Фото: Центр протидії корупції
Засідання стосовно продовження запобіжного заходу

Питання запобіжного заходу розглядав Печерський райсуд Києва. Шабунін перебуває під особистим зобов'язанням з липня. 

Справа Віталія Шабуніна

21 лютого стало відомо, що ДБР вручило підозру колишньому командиру Віталія Шабуніна – командиру батальйону ТрО, куди він мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення. Шабунін тоді повідомляв, що комбату закидали те, що він хотів одержати вигоду нематеріального характеру в вигляді можливостей, які могли би виникнути завдяки Шабуніну. 

Активіст стверджує, що в нього було погоджено "відрядження в НАЗК", і це розцінили як можливість не виконувати бойові завдання військової частини. Також Шабунін отримував грошове забезпечення – за його словами, мінімальне, і це, за версією слідства, призвело до збитків бюджету. Віталій пов'язав цю справу з тиском влади на комбата. 

Потім Шабунін сказав, що його переводять з Харкова до іншої бригади на лінії бойового зіткнення. Це він також пов'язав з помстою від влади собі. 

Наступного дня, 11 липня, в ЦПК повідомили про обшуки в родини Шабуніна та в нього самого за місцем несення служби в Харківській області. Організація стверджує, що слідчі дії відбулися без ухвали суду. Вони припустили, що справа стосується екскомандира Віталія – Віктора Юшка – та "відрядження до НАЗК".

"Ми вважаємо, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати", – сказали в ЦПК.

Того ж дня ДБР повідомило про оголошення підозри за ухилення від військової служби за шахрайство. 

"Мобілізувавшись у 2022 році фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині", – повідомили в ДБР.

Також, як стверджували, Шабуніна підозрюють у використанні позашляховика, ввезеного в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії – без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Однак цього в тексті підозри немає.

Екскомбат Віктор Юшко ще раніше отримав запобіжний захід у вигляді застави в 60 000 грн. Слідство вважає, що він видавав накази про фіктивні відрядження Шабуніна.
