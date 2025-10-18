Унаслідок російських обстрілів на Сумщині постраждали п'ятеро цивільних

На Сумщині внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби постраждали п’ятеро мирних жителів.

Про це повідомила Сумська ОВА.

За даними ОВА, через удари дронів у Тростянецькій громаді поранення отримав 38-річний чоловік, у Білопільській — дві жінки 54 і 55 років, у Краснопільській — 55-річний чоловік, а у Ворожбянській — 41-річний чоловік.

Протягом доби, з ранку 17 до ранку 18 жовтня, російські війська здійснили 65 обстрілів по 30 населених пунктах у 14 громадах області. Найбільше атак зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами ворога опинилися населені пункти Сумської, Миколаївської сільської, Юнаківської, Хотінської, Білопільської, Краснопільської, Ворожбянської, Глухівської, Есманьської, Шалигинської, Шосткинської, Середино-Будської, Великописарівської та Тростянецької громад.

Окупанти активно застосовували керовані авіаційні бомби (до 20 ударів КАБ), реактивні системи залпового вогню, скидання ВОГ із дронів та FPV-дрони, а також здійснили п’ять ракетних ударів.

Унаслідок обстрілів пошкоджено й зруйновано низку цивільних об’єктів: у Білопільській громаді — нежитлове приміщення, у Тростянецькій — вантажний автомобіль, у Краснопільській — легковик і приватний будинок, у Великописарівській — приватний будинок, у Миколаївській — два будинки та автомобіль. Також руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Шосткинській, Середино-Будській, Ворожбянській та Сумській громадах.

Місцева влада спільно з ДСНС, Нацполіцією та волонтерами евакуювала з прикордонних населених пунктів вісім людей. Загальна тривалість повітряної тривоги в області за добу становила 17 годин 48 хвилин.