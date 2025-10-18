Що не так з мобілізацією
Унаслідок російських обстрілів на Сумщині постраждали п'ятеро цивільних

Ворог застосував КАБи, ракети та безпілотники по громадах Сумщини.

Унаслідок російських обстрілів на Сумщині постраждали п'ятеро цивільних
обстріли Сумського району
Фото: поліція Сумщини

На Сумщині внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби постраждали п’ятеро мирних жителів. 

Про це повідомила Сумська ОВА.

За даними ОВА, через удари дронів у Тростянецькій громаді поранення отримав 38-річний чоловік, у Білопільській — дві жінки 54 і 55 років, у Краснопільській — 55-річний чоловік, а у Ворожбянській — 41-річний чоловік.

Протягом доби, з ранку 17 до ранку 18 жовтня, російські війська здійснили 65 обстрілів по 30 населених пунктах у 14 громадах області. Найбільше атак зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами ворога опинилися населені пункти Сумської, Миколаївської сільської, Юнаківської, Хотінської, Білопільської, Краснопільської, Ворожбянської, Глухівської, Есманьської, Шалигинської, Шосткинської, Середино-Будської, Великописарівської та Тростянецької громад.

Окупанти активно застосовували керовані авіаційні бомби (до 20 ударів КАБ), реактивні системи залпового вогню, скидання ВОГ із дронів та FPV-дрони, а також здійснили п’ять ракетних ударів.

Унаслідок обстрілів пошкоджено й зруйновано низку цивільних об’єктів: у Білопільській громаді — нежитлове приміщення, у Тростянецькій — вантажний автомобіль, у Краснопільській — легковик і приватний будинок, у Великописарівській — приватний будинок, у Миколаївській — два будинки та автомобіль. Також руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Шосткинській, Середино-Будській, Ворожбянській та Сумській громадах.

Місцева влада спільно з ДСНС, Нацполіцією та волонтерами евакуювала з прикордонних населених пунктів вісім людей. Загальна тривалість повітряної тривоги в області за добу становила 17 годин 48 хвилин.
