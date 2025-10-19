Уночі Сили ППО знищили 40 із 62 ворожих безпілотників

У ніч на 19 жовтня РФ атакувала Україну 62 ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 40 ворожих дронів.

Про це інформують Повітряні сили.

"У ніч на 19 жовтня (з 19:00 18 жовтня) противник атакував 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 40 із них – "шахеди", — ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" — ідеться у повідомленні.