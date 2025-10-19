Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Росіяни вдарили по Ганнівці на Донеччині, загинула цивільна

Рятувальники деблокували тіло загиблої жінки з-під завалів житлового будинку.

Росіяни вдарили по Ганнівці на Донеччині, загинула цивільна
наслідки обстрілу Костянтинівки
Фото: Сергій Горбунов

Унаслідок російського обстрілу села Ганнівка Покровського району Донеччини російський снаряд зруйнував приватний житловий будинок. Загинула жінка.

Про це повідомляє ДСНС Донецької області.

Під завалами будинку опинилася жінка. Через постійну небезпеку та активність ворожих дронів рятувальники були змушені декілька разів призупиняти аварійно-рятувальні роботи.

Попри ризик рятувальники завершили роботу і деблокували тіло загиблої жінки з-під уламків власного помешкання.
