Росіяни вдарили по Ганнівці на Донеччині, загинула цивільна

Під завалами будинку опинилася жінка. Через постійну небезпеку та активність ворожих дронів рятувальники були змушені декілька разів призупиняти аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомляє ДСНС Донецької області.

