Росіяни вдарили по Ганнівці на Донеччині, загинула цивільна

Унаслідок російського обстрілу села Ганнівка Покровського району Донеччини російський снаряд зруйнував приватний житловий будинок. Загинула жінка.
Про це повідомляє ДСНС Донецької області.
Під завалами будинку опинилася жінка. Через постійну небезпеку та активність ворожих дронів рятувальники були змушені декілька разів призупиняти аварійно-рятувальні роботи.
Попри ризик рятувальники завершили роботу і деблокували тіло загиблої жінки з-під уламків власного помешкання.
- Уночі 19 жовтня росіяни атакували ударним БпЛА місто Слов’янськ, унаслідок атаки руйнувань зазнав дитячий садок.