Три російські ракети і 20 дронів влучили вночі у 12 місць

У ніч на 20 жовтня зафіксували влучання 3 ворожих балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 12 локаціях. ППО знешкодила 38 ворожих безпілотників.

Про це розповіли у Повітряних силах.

"У ніч на 20 жовтня (з 19:00 19 жовтня) противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму та 60-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму, близько 40 із них – "шахеди"", – зазначили там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 38 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

У Повітряних силах попередили, що станом на ранок 20 жовтня в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.