Генштаб: понад третина боєзіткнень від початку доби відбулась на Покровському напрямку

На Покровському напрямку відбулось 65 боєзіткнень, на Олександрівському ще 24.

Станом на 22:00 20 жовтня відбулося 174 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 32 авіаційні удари, скинувши при цьому 67 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 2 249 дронів-камікадзе та здійснили 2 932 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 25 керованих бомб, здійснив 125 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, шість з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні противник дев’ять разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Бологівки, Кам’янки та Кутьківки. Одна ворожа атака триває дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні здійснив сім наступальних дій поблизу Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири штурми противника у районах населених пунктів Торське, Дробишеве, Колодязі та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Григорівки, Виїмки, Федорівки та в напрямку Званівки. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів у районах Олександро-Шультиного, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 65 разів атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Паньківка, Новоекономічне, Молодецьке, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 130 окупантів, 89 з яких — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, сім безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки та три мотоцикли противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 22 атаки загарбників у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Вороне, Соснівка, Калинівське, Новогригорівка, Ольгівське та в напрямку Орестополя, Олексіївки й Привільного. Ще два бойові зіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаційного удару по населеному пункту Залізничне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 16 атак противника у напрямку Плавнів та Приморського, поблизу Щербаків, Кам’янського, Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська, Степового. Дотепер тривають ще чотири бойові зіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Миколаївка, здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

Сьогодні варто відзначити воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі й техніці.