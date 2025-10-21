«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
ГоловнаСуспільствоПодії

У Дніпрі судитимуть ексочільницю обласної податкової та її підлеглих

Їм закидають участь у злочинній організації, яка завдала збитків на 56 млн грн.

У Дніпрі судитимуть ексочільницю обласної податкової та її підлеглих
затримання експосадовиці

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишньої керівниці Державної податкової служби у Дніпропетровській області та чотирьох її підлеглих.

За інформацією облпрокуратури, екскерівниця створила злочинну організацію, до якої залучила керівників структурних підрозділів податкової. Її учасники сприяли ризиковим і фіктивним підприємствам в ухиленні від сплати ПДВ, умисно перешкоджаючи їхньому блокуванню у системі моніторингу.

Посадовці дозволяли таким компаніям безперешкодно проводити операції з товарами без сплати податку й уникати блокування ризикових податкових накладних.

Унаслідок протиправних дій державі завдали збитків на 56 млн грн.

Колишній посадовиці та чотирьом підлеглим інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також зловживання службовим становищем із тяжкими наслідками.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies