У Дніпрі судитимуть ексочільницю обласної податкової та її підлеглих

Їм закидають участь у злочинній організації, яка завдала збитків на 56 млн грн.

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишньої керівниці Державної податкової служби у Дніпропетровській області та чотирьох її підлеглих.

За інформацією облпрокуратури, екскерівниця створила злочинну організацію, до якої залучила керівників структурних підрозділів податкової. Її учасники сприяли ризиковим і фіктивним підприємствам в ухиленні від сплати ПДВ, умисно перешкоджаючи їхньому блокуванню у системі моніторингу.

Посадовці дозволяли таким компаніям безперешкодно проводити операції з товарами без сплати податку й уникати блокування ризикових податкових накладних.

Унаслідок протиправних дій державі завдали збитків на 56 млн грн.

Колишній посадовиці та чотирьом підлеглим інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також зловживання службовим становищем із тяжкими наслідками.