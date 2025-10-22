З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Армія РФ атаувала Корабельний район Херсона, кількість поранених зросла (доповнено)

Окупанти від ранку вдруге атакували житловий район Херсона.

Армія РФ атаувала Корабельний район Херсона, кількість поранених зросла (доповнено)
Фото: United24

Російські військові обстріляли Корабельний район Херсона.  Відомо про поранених цивільних.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Внаслідок російського обстрілу травми отримав 41-річний чоловік, його доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Також через обстріл постраждала 20-річна жінка, яка в момент атаки перебувала поблизу магазину. У потерпілої — вибухова травма та контузія, а також гостра реакція на стрес. 

До лікарні також доправили 60-річну жінку з вибуховою травмою та контузією. Медики її дообстежують.

Також відомо про 60-річного постраждалого, він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й уламкове поранення гомілки. 

Медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості.

До лікарні також доправили жінок, 52 та 25 років. В них — вибухові травми та контузії, а також поранення ніг. Нині медики надають потерпілим всю необхідну допомогу.
