Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Як повідомили у МОН, йдеться про зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 800, яка регулює підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

"Відтепер підвищення кваліфікації стає прозорішим і зручнішим", – кажуть у міністерстві.

Також у відомстві зазначили, що це рішення є першим кроком до реалізації політики "Гроші ходять за вчителем". Наступні етапи – затвердження постанови про пілотний проект та презентація платформи.

З’явиться єдина цифрова платформа для суб'єктів підвищення кваліфікації та педагогічних працівників. Туди всі суб’єкти підвищення кваліфікації вноситимуть інформацію про свої програми навчання, дані про видані сертифікати, інформацію про ліцензії та акредитації.

Курси можуть проводити:

заклади освіти (їхні структурні підрозділи);

наукові установи;

юридичні особи;

ФОПи, що провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації.

Також супервізію офіційно визнали однією з форм підвищення кваліфікації. До 30 годин на рік роботи з супервізором можуть бути зараховані як професійний розвиток.

Крім цього, суб’єкти підвищення кваліфікації матимуть більше свободи у виборі форматів навчання. Вони зможуть проводити навчання у своїх закладах чи офісах, на місцях роботи педагогів або онлайн — залежно від умов програми.