У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Окупанти минулої доби обстріляли 22 населені пункти Чернігівщини

Ворожі “шахеди” атакували промислове підприємство в Чернігівському районі.

Минулої доби росіяни 44 рази обстріляли Чернігівську область, вибухи лунали в 22 населених пунктах. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Ворожі “шахеди” атакували промислове підприємство в Чернігівському районі. На місці прильоту виникла пожежа, вогнеборці вже ліквідували займання. 

“Вибухи, які вчора чули в Чернігові, ‒ це приліт на околиці міста в промисловій зоні”, ‒ зазначив очільник ОВА.

Здебільшого під ударом були прикордонні населені пункти Чернігівщини. 

Ситуація зі світлом у деяких громадах залишається дуже складною. Енергетики продовжують ремонтні роботи. 
