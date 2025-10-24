Окупанти минулої доби обстріляли 22 населені пункти Чернігівщини

Минулої доби росіяни 44 рази обстріляли Чернігівську область, вибухи лунали в 22 населених пунктах. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Ворожі “шахеди” атакували промислове підприємство в Чернігівському районі. На місці прильоту виникла пожежа, вогнеборці вже ліквідували займання.

“Вибухи, які вчора чули в Чернігові, ‒ це приліт на околиці міста в промисловій зоні”, ‒ зазначив очільник ОВА.

Здебільшого під ударом були прикордонні населені пункти Чернігівщини.

Ситуація зі світлом у деяких громадах залишається дуже складною. Енергетики продовжують ремонтні роботи.