Унаслідок ударів РФ по Харківщині 13 цивільних постраждали, є пошкодження

У Харківській області протягом минулої доби внаслідок російських атак постраждали 13 людей, зруйновано та пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і три населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 13 людей", — зазначив Синєгубов.

У Харкові травм зазнали восьмеро чоловіків віком 23, 34, 36, 54, 59, 61, 65 і 66 років та четверо жінок — 40, 67, 69 і 73 років. У місті Лозова поранена 43-річна жінка.

За даними ОВА, ворог атакував Індустріальний район Харкова шістьма авіаційними керованими бомбами (КАБ) та одним безпілотником. По населених пунктах області окупанти також застосували шість КАБів, 14 дронів типу "Герань-2", один БпЛА типу "Ланцет" і два безпілотники невстановленого типу.

Внаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктуру п’яти цивільних підприємств у Харкові, п’ять автомобілів і два причепи. У Лозовій зруйновано об’єкти залізничної інфраструктури.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 189 людей, нині там залишаються 58 осіб. Від початку роботи пункту зареєстровано 9 155 евакуйованих.