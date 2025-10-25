Йдеться про частину Залізничного та Шевченківського районів.

У Львові без води зараз близько 50 тисяч львів’ян – це 10% міста, повідомила міська рада.

Йдеться про частину Залізничного та Шевченківського районів.

Місцева влада обіцяє одразу повідомили, як тільки знатимуть точний час відновлення водопостачання.

На місці працюють аварійні бригади та керівництво «Львівводоканалу».

Питну воду людям підвозять водовозки — їхня робота продовжена до повного відновлення системи.

Чому стаються нові аварії: після спустошення труб вода знову наповнює мережу під тиском. Через це в старих трубах виникають гідроудари та нові прориви — система «зриває» у найслабших місцях.

“Наші працівники зараз роблять все необхідне. Розумію, що це нікому не подобається. Вартість повної заміни усіх мереж у Львові більше 10 мільярдів гривень. Вибачте за ці незручності!” – повідомила міська рада.

Як відомо, проблеми почалися через аварію на водогоні, яка сталася ще 23 жовтня.