У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
ГоловнаСуспільствоПодії

У Львові без води зараз близько 50 тисяч львів’ян – це 10% міста

Йдеться про частину Залізничного та Шевченківського районів.

У Львові без води зараз близько 50 тисяч львів’ян – це 10% міста
Фото: Pixabay

У Львові без води зараз близько 50 тисяч львів’ян – це 10% міста, повідомила міська рада. 

Йдеться про частину Залізничного та Шевченківського районів.

Місцева влада обіцяє одразу повідомили, як тільки знатимуть точний час відновлення водопостачання.

На місці працюють аварійні бригади та керівництво «Львівводоканалу».

Питну воду людям підвозять водовозки — їхня робота продовжена до повного відновлення системи.

Чому стаються нові аварії: після спустошення труб вода знову наповнює мережу під тиском. Через це в старих трубах виникають гідроудари та нові прориви — система «зриває» у найслабших місцях.

“Наші працівники зараз роблять все необхідне. Розумію, що це нікому не подобається. Вартість повної заміни усіх мереж у Львові більше 10 мільярдів гривень. Вибачте за ці незручності!” – повідомила міська рада.

Як відомо, проблеми почалися через аварію на водогоні, яка сталася ще 23 жовтня.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies