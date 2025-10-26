Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Генштаб: від початку доби на фронті відбулося 71 боєзіткнення

Станом на 16:00 триває 17 боїв. 

Генштаб: від початку доби на фронті відбулося 71 боєзіткнення
Ілюстративне фото
Фото: 127 окрема бригада ТрО м. Харків

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби на фронті зафіксовано 71 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території РФ раждають прикордонні населені пункти, зокрема Біла Береза, Чернацьке, Чуйківка, Малушине, Бруски, Шалигіне Сумської області; Ясна Поляна, Архипівка, Логи Чернігівської області.

Одну ворожу атаку відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав одного авіаудару, скинув чотири керовані авіабомби, здійснив 74 обстріли, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі атаки у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Дерилове, Торське. Сили оборони успішно зупинили сім спроб просування противника, одне бойове зіткнення триває.

На Слов’янському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися в районах Виїмки, Переїзного та Федорівки. Наші оборонці успішно відбили всі ворожі атаки.

На Краматорському напрямку противник сьогодні не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка, Плещіївка. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 17 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Молодецьке та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. Шість бойових зіткнень ще тривають.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник сім разів атакував поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Олександроград, Павлівка, Новогригорівка та в напрямку населеного пункту Рибне. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дві ворожі спроби просунутись уперед поблизу населених пунктів Млинівка та Зелений Гай. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Солодке, Рівнопілля, Залізничне та Нечаївка.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири атаки ворога поблизу населених пунктів Новоандріївка, Степове та Степногірськ. Крім того, противник завдав авіаударів по населених пунктах Степногірськ, Веселянка та Новояковлівка.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаударів по населеному пункту Ольгівка.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.
