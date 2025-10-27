У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: армія РФ намагається прорватися до Степногірська з двох боків

Росіяни проводять інфільтрацію на півдні та намагаються закріпитися в підвалах Степногірська.

Сили оборони: армія РФ намагається прорватися до Степногірська з двох боків
карта бойових дій
Фото: DeepState

Російські окупаційні війська активно здійснюють інфільтраційні дії на південному напрямку, намагаючись прорватися до Степногірська зі сторони Степового та Кам’янського, аби закріпитися в підвалах багатоповерхових будинків і утримати позиції, звідки їх буде важко вибити. 

Про це в коментарі Укрінформу заявив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин.

За його словами, ворог прагне "засісти в цих підвалах, закріпитися", тому одночасно проводить не лише штурмові дії, а й підходить з двох боків — зі сходу (зі сторони Степового) і з заходу (з боку Кам'янського, Плавнів, Приморського). 

Під час таких спроб відбуваються стрілецькі бої, оскільки Сили оборони проводять пошуково-ударні дії для виявлення і знищення диверсійних груп.

"Успіху з такою тактикою у Степногірську ворог не має", — підкреслив Волошин.

Речник також повідомив, що протягом минулої доби російські загарбники дев’ять разів штурмували позиції українських захисників на півдні. Двічі окупанти намагалися просунутися біля Антонівського автомобільного мосту, ще двічі — на Гуляйпільському напрямку, атакуючи позиції в районі Малинівки.

"Біля Оріхова, поблизу Новоандріївки, противник під час штурму застосував шість мотоциклів — це був масовий мотоциклетний штурм. Ворог намагався прорвати нашу оборону, бій тривав понад півтори години", — сказав Волошин.

За його словами, протягом минулого тижня Сили оборони України не втратили жодного кілометра позицій; ворог не досяг успіху в просуванні вглиб населених пунктів, попри спроби масованих механізованих штурмів із застосуванням бронетехніки та танків. 

Водночас він додав, що противник вдався до знищення окремих позицій коригованими авіаційними бомбами й артилерією, через що українським підрозділам іноді доводиться змінювати позиції.

"Єдине — противник фактично знищив кілька наших позицій, наносячи по них удари коригованими авіаційними бомбами та застосовуючи артилерію. Позиція знищується "в нуль" і спалюється, руйнується укриття, — тоді нам доводиться відходити на фланг, займати нову позицію, чекати, поки ворог вийде на неї, і лише потім знищувати його", — пояснив речник.

  • За інформацією Генштабу, на Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янське, Новоандріївка, Степове та Степногірськ.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies