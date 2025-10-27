Сили оборони: армія РФ намагається прорватися до Степногірська з двох боків

Росіяни проводять інфільтрацію на півдні та намагаються закріпитися в підвалах Степногірська.

Російські окупаційні війська активно здійснюють інфільтраційні дії на південному напрямку, намагаючись прорватися до Степногірська зі сторони Степового та Кам’янського, аби закріпитися в підвалах багатоповерхових будинків і утримати позиції, звідки їх буде важко вибити.

Про це в коментарі Укрінформу заявив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин.

За його словами, ворог прагне "засісти в цих підвалах, закріпитися", тому одночасно проводить не лише штурмові дії, а й підходить з двох боків — зі сходу (зі сторони Степового) і з заходу (з боку Кам'янського, Плавнів, Приморського).

Під час таких спроб відбуваються стрілецькі бої, оскільки Сили оборони проводять пошуково-ударні дії для виявлення і знищення диверсійних груп.

"Успіху з такою тактикою у Степногірську ворог не має", — підкреслив Волошин.

Речник також повідомив, що протягом минулої доби російські загарбники дев’ять разів штурмували позиції українських захисників на півдні. Двічі окупанти намагалися просунутися біля Антонівського автомобільного мосту, ще двічі — на Гуляйпільському напрямку, атакуючи позиції в районі Малинівки.

"Біля Оріхова, поблизу Новоандріївки, противник під час штурму застосував шість мотоциклів — це був масовий мотоциклетний штурм. Ворог намагався прорвати нашу оборону, бій тривав понад півтори години", — сказав Волошин.

За його словами, протягом минулого тижня Сили оборони України не втратили жодного кілометра позицій; ворог не досяг успіху в просуванні вглиб населених пунктів, попри спроби масованих механізованих штурмів із застосуванням бронетехніки та танків.

Водночас він додав, що противник вдався до знищення окремих позицій коригованими авіаційними бомбами й артилерією, через що українським підрозділам іноді доводиться змінювати позиції.

"Єдине — противник фактично знищив кілька наших позицій, наносячи по них удари коригованими авіаційними бомбами та застосовуючи артилерію. Позиція знищується "в нуль" і спалюється, руйнується укриття, — тоді нам доводиться відходити на фланг, займати нову позицію, чекати, поки ворог вийде на неї, і лише потім знищувати його", — пояснив речник.