Запорізька АЕС понад годину працювала на дизельних генераторах через нічну російську атаку

У ніч на 13 грудня під час чергової російської атаки Запорізька АЕС понад годину була відключена від української енергосистеми через пошкодження ліній електропередачі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, пише Укрінформ.

За його словами, під час повітряної тривоги ЗАЕС змушена була працювати на дизельних генераторах, а відновити живлення від енергосистеми України вдалося лише після її завершення.

"Сьогодні під час нічної атаки Запорізька АЕС понад годину працювала на дизельних генераторах. Тільки після закінчення тривоги ми мали можливість заживити атомну електростанцію від енергосистеми України", – зазначив Зайченко.

Очільник "Укренерго" наголосив, що подібні інциденти становлять загрозу не лише для України, а й для всієї Європи, адже станція отримує електроенергію з української енергосистеми для власних потреб, зокрема – для охолодження ядерного палива.

"Паливо, навіть якщо воно не використовується для виробництва електроенергії, має постійно охолоджуватися. Інакше може виникнути неконтрольована ядерна реакція, що призведе до викиду радіації", – пояснив він.

Також повідомляється, що під час нічної атаки вкотре були пошкоджені лінії електропередачі, які забезпечують живлення Запорізької АЕС.