"Укренерго": у трьох областях України графіки відключень світла не діють

Через масовану російську атаку знеструмлене правобережжя Херсонщини.

"Укренерго": у трьох областях України графіки відключень світла не діють
Фото: Пресслужба Укренерго

В Одеській, Миколаївській і Херсонській областях через наслідки російської масованої атаки не діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Через значну кількість знеструмлених споживачів унаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють. Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему у решті регіонів України наразі застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення", – ідеться у повідомленні.

Через масовану атаку повністю знеструмлене правобережжя Херсонщини. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах розпочнуться одразу, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Споживання електрики станом на 9:30 13 грудня на 5,8% перевищує рівень попередньої суботи. Причиною цього є зменшення обсягів відключень світла у більшості областей України.

"У регіонах, де діють погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00", – додають в "Укренерго".
