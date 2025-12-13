Іващенко: Росія планує збільшити серійне виробництво "Орєшніка"

У Кремлі приділяють особливу увагу до розвитку програми "Орєшніка".

Росія намір збільшити серійне виробництво балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік", а також розглядає можливості її модернізації для посилення уражального потенціалу бойової частини, зокрема у ядерному спорядженні.

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко у коментарі Укрінформу.

За його словами, розвитку програми "Орєшнік" у Росії приділяється пріоритетна увага, що підтверджується фінансуванням із Фонду національного добробуту РФ.

Очільник СЗРУ зазначив, що в серійному виробництві ракети залучено понад 50 підприємств російського військово-промислового комплексу.

Серед ключових виконавців — НДІ командних приладів, Центральний науково-дослідний інститут суднобудівного машинобудування, АТ "Краснодарський приладовий завод "Каскад", АТ "Калугаприлад", АТ "Калузький електромеханічний завод", АТ "Прибій", АТ "НДІ "Солітон" та АТ "НДІ технічних систем "Сінвент".

Іващенко також зауважив, що ракета "Орєшнік" фактично є модифікацією міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", розробка якої розпочалася на початку 2000-х років. Основна відмінність полягає у конструкції: "Орєшнік" має два ступені замість трьох.