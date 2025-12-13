На Покровському напрямку російські війська 19 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ, один бій триває.

Від початку доби на фронті відбулось 53 бойових зіткнення, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Хрінівка, Клюси, Карповичі, Лісківщина Чернігівської області та Бобилівка, Біла Береза, Вовківка, Бруски, Рижівка, Нескучне, Рогізне, Волфине Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 78 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось п’ять атак ворога у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік населеного пункту Синельникове. Ще один бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог один раз безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у бік населеного пункту Моначинівка.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося сім бойових зіткнень. Ворог атакував у бік Нового Миру, Новоселівки, Дробишевого та Зарічного, бої точаться у трьох локаціях.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні три атаки у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та у бік Платонівки.

Сили оборони зупинили 12 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Олександро-Шультиного. Ще один бій триває.

На Покровському напрямку російські війська 19 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Удачне, Новомиколаївка, Дачне та у бік Софіївки, Нового-Шахового, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 18 атак, один бій триває.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Вербове, Привільне та у напрямках Олександрограда, Рибного.

На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили атаку ворожих підрозділів у бік Добропілля.

На Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.