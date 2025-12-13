Україна запровадила санкції проти 656 морських суден російського тіньового флоту

Це найбільший санкційний пакет, який будь-коли застосовували до тіньового флоту Росії.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 656 морських суден тіньового флоту РФ.

За результатами моніторингу Чорного, Червоного та Балтійського морів встановлено, що Росія використовувала ці судна для обходу санкцій Європейського Союзу, G7 та інших держав і в такий спосіб експортувала нафту, нафтопродукти й зріджений газ. Власники та екіпажі кораблів вимикали Автоматичну ідентифікаційну систему і використовували схеми, які приховують право власності й походження вантажу.

Як зазначає пресслужба Офісу президента, підсанкційні судна ходили під прапорами понад 50 країн, найчастіше – Гамбії, Сьєрра-Леоне, Панами та Камеруну. Україна передасть усю відповідну інформацію до цих держав і працюватиме з ними заради припинення видачі ліцензій.

Крім того, Україна працюватиме з партнерами над синхронізацією цих санкцій у їхніх юрисдикціях. Водночас значна частина суден уже перебуває під санкціями США, Великої Британії, Євросоюзу, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Також Україна продовжить координувати свої зусилля з партнерами для того, щоб була повна заборона надавати морські послуги суднам, які задіяні в експорті російських енергоносіїв.