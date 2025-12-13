Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Про виступ Путіна та погрози Європі
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Влада готує кадрові рішення щодо керівників кількох регіонів Ексклюзив

Наразі розглядають питання щодо Полтавської, Вінницької та Дніпропетровської областей. Донецька та Чернівецька області плануються до оновлення керівного складу.

Фото: t.me/svyrydenkoy

В Україні готують до розгляду питання ротації керівників окремих регіонів. Причини кадрових рішень є комплексними й стосуються як якості управлінської роботи, так і статусу очільників областей.

Про це у коментарі Lb.ua повідомив профільний співрозмовник у владі.

"Причини комплексні. До когось — по якості роботи — є питання. Хтось довго перебуває в статусі "в.о.", і це питання треба вирішувати, аби людина мала відповідну легітимність, статус і повноваження. У когось є перекоси в сторону військової складової, що, звісно, важливо, але разом із тим — явні недоопрацювання по цивільних викликах. З усім цим треба розбиратися і вирішувати", — говорить співрозмовник.

За наявною інформацією, наразі "на столі" перебувають питання щодо Полтавської, Вінницької та Дніпропетровської областей. За результатами співбесід чинних керівників або призначать на посади повноцінно, або їм підшукають заміну.

Також Донецька та Чернівецька області плануються до оновлення керівного складу. Водночас в Одеській області без змін.

11 грудня на зустрічі з журналістами Володимир Зеленський анонсував можливу заміну керівників низки регіонів. Глава держави наголосив, що чекає на список голів обласних адміністрацій, стосовно яких “є ті чи інші питання”. У списку, крім їхніх прізвищ, мають бути пропозиції кандидатів на заміну.  
