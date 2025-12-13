Влада готує кадрові рішення щодо керівників кількох регіонів

Наразі розглядають питання щодо Полтавської, Вінницької та Дніпропетровської областей. Донецька та Чернівецька області плануються до оновлення керівного складу.

В Україні готують до розгляду питання ротації керівників окремих регіонів. Причини кадрових рішень є комплексними й стосуються як якості управлінської роботи, так і статусу очільників областей.

Про це у коментарі Lb.ua повідомив профільний співрозмовник у владі.

"Причини комплексні. До когось — по якості роботи — є питання. Хтось довго перебуває в статусі "в.о.", і це питання треба вирішувати, аби людина мала відповідну легітимність, статус і повноваження. У когось є перекоси в сторону військової складової, що, звісно, важливо, але разом із тим — явні недоопрацювання по цивільних викликах. З усім цим треба розбиратися і вирішувати", — говорить співрозмовник.

За наявною інформацією, наразі "на столі" перебувають питання щодо Полтавської, Вінницької та Дніпропетровської областей. За результатами співбесід чинних керівників або призначать на посади повноцінно, або їм підшукають заміну.

Також Донецька та Чернівецька області плануються до оновлення керівного складу. Водночас в Одеській області без змін.

11 грудня на зустрічі з журналістами Володимир Зеленський анонсував можливу заміну керівників низки регіонів. Глава держави наголосив, що чекає на список голів обласних адміністрацій, стосовно яких “є ті чи інші питання”. У списку, крім їхніх прізвищ, мають бути пропозиції кандидатів на заміну.