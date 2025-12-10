Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаЗдоров'я

Свириденко: Уряд ухвалив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+"

Програма стартує 1 січня 2026 року.

Свириденко: Уряд ухвалив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+"
Юлія Свириденко
Фото: Юлія Свириденко

Кабінет Міністрів України затвердив порядок реалізації державної програми "Скринінг здоров’я 40+", спрямованої на раннє виявлення найпоширеніших захворювань серед українців. 

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, ініціатива допоможе своєчасно виявляти хвороби, які найбільше впливають на тривалість і якість життя громадян, зокрема:

  • серцево-судинні захворювання;
  • цукровий діабет ІІ типу;
  • проблеми ментального здоров’я.

"Це проста дія, яка дозволить не пропустити важливе", – зазначила Юлія Свириденко.

Програма стартує 1 січня 2026 року. Кожен українець і кожна українка віком від 40 років отримає персональне запрошення в застосунку "Дія" — воно з’явиться на 30-й день після дня народження.

Після прийняття запрошення на Дія.Картку буде автоматично зараховано 2000 грн, які можна використати виключно на проходження скринінгу здоров’я.

Для тих, хто не користується "Дією", буде доступний альтернативний шлях участі у програмі – через банки або ЦНАПи.

Скринінг можна буде пройти у державних, комунальних або приватних медичних закладах, які відповідатимуть вимогам Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я України. 

Перелік таких закладів МОЗ оприлюднить пізніше.

У Державному бюджеті на 2026 рік на реалізацію програми передбачено 10 мільярдів гривень.

Юлія Свириденко подякувала командам МОЗ, НСЗУ, Мінцифри та партнерам за спільну роботу.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies