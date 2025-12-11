​Свириденко: очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела чергове засідання енергетичного штабу, за результатами якого повідомила про можливість скоротити тривалість відключень енергопостачання споживачам до найближчих вихідних.

Про це Свириденко повідомила в Telegram.

"Заслухала доповіді про стан енергосистеми. Скоординували подальші дії для відновлення після обстрілів, забезпечення необхідних резервів палива та обладнання, захисту обʼєктів, нарощення генерації і головне — забезпечення людей світлом. Тримаю на контролі виконання рішення уряду про перегляд списку критичної інфраструктури. Очікуємо фактичної оптимізації споживання електроенергії на місцях від всіх ОВА", - написала вона.

Свириденко зазначила, що окремо приділили увагу приєднанню когенераційних установок до загальної мережі. Уряд ухвалив відповідні рішення минулого тижня. Наразі, за словами прем'єр-міністерки, обʼєкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати, що допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі.

Усім міністерствам та ОВА доручили забезпечити наявність альтернативних джерел живлення для всіх обʼєктів життєзабезпечення.

"Наша мета — у людей має бути світло. Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними", - додала Свириденко.

9 грудня уряд доручив переглянути списки заборонених до відключення електроенергії підприємств та зменшити зовнішнє освітлення, щоб покращити ситуацію із світлом для людей.