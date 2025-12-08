Ферстаппен переміг, але цього виявилося замало
Макс Ферстаппен справді зробив усе, що міг, аби знову стати чемпіоном світу. Однак цього разу не все залежало від нього. Для того, аби святкувати перемогу в сезоні, Максу Ферстаппену необхідно було перемагати на Гран-прі Абу-Дабі й сподіватися, що Ландо Норріс фінішує поза подіумом. А тепер про все за порядком.
На старті гонки Ферстаппен зберіг своє перше місце, а от Ландо Норріс втратив другу позицію у боротьбі зі своїм партнером по «Макларену» Оскаром Піастрі.
Допомогти Максу стати чемпіоном мали змогу Антонеллі й Цунода. Однак після того, як Ландо Норріс поїхав на піт-стоп, Андреа Кімі Антонелеллі без боротьби пропустив суперника вперед.
В іншому епізоді під час спроби обгону Цуноди Ландо Норріс виїхав за межі траси. Стюарди почали переглядати епізод на предмет порушення, і штраф отримав Цунода, а не Норріс.
Як наслідок, попри те, що нідерландець зумів втримати позиції й святкував перемогу в гонці, Норріс приїхав третім і таким чином зіпсував усі надії Макса на черговий титул. В особистому заліку Ландо випередив Ферстаппена на 2 бали.
Фінальний залік пілотів Формули-1:
- Ландо Норріс «Макларен» – 423
- Макс Ферстаппен «Ред Бул» – 421
- Оскар Піастрі «Макларен» – 410
- Джордж Расселл «Мерседес» – 319
- Шарль Леклер «Феррарі» – 242
- Льюїс Гемілтон «Феррарі» – 156
- Андреа Кімі Антонеллі «Мерседес» – 150
- Алекс Албон «Вільямс» – 73
- Карлос Сайнс «Вільямс» – 64
- Фернандо Алонсо «Астон Мартін» – 56
- Ніко Хюлькенберг «Заубер» – 51
- Ісак Аджар «Рейсін Буллз» – 51
- Олівер Берман «Гаас» – 41
- Ліам Лоусон «Рейсін Буллз» – 38
- Естебан Окон «Гаас» – 38
- Юкі Цунода «Ред Булл» – 33
- Ленс Стролл «Астон Мартін» – 33
- П’єр Гаслі «Альпін» – 22
- Габріель Бортолето «Заубер» – 19
- Франко Колапінто «Альпін» – 0
- Джек Дуен «Альпін» – 0
Зустрічайте нового чемпіона
Норріс став першим з 2008 року пілотом «Макларена», який зумів здобути чемпіонський титул. Востаннє це вдавалося британському пілоту Льюїсу Гемілтону.
Ще один цікавий факт: Ландо Норріс став першим з 2016 року чемпіоном Формули-1, ім’я й прізвище якого не Льюїс Гемілтон чи Макс Ферстаппен. Констатуємо, що домінування двох виняткових пілотів закінчилося! Або ж нині на паузі!
Після перемоги Ландо не стримував сліз.
«Якщо озирнутися назад, то перша половина сезону була не надто вражаючою. Безумовно, траплялися моменти, коли я припускався помилок, неправильно оцінював ситуації, робив помилки, як, мабуть, визнав би кожен пілот. Але те, як мені вдалося все це переламати й провести другу половину сезону на такому рівні — це те, що справді змушує мене пишатися тим, що я зміг довести самому собі протилежне. На початку року в мене були сумніви, але я довів собі, що помилявся, і це робить мене дуже щасливим», — наголосив Норріс після гонки.
Перемогу свого головного конкурента високо оцінив і вже колишній чемпіон Макс Ферстаппен.
«Він провів дуже хороший сезон. Загалом, між ним і Оскаром (Піастрі, — LB.ua) точилася запекла боротьба, і в якийсь момент я теж вступив у неї. Перша перемога завжди викликає сильні емоції. Це дуже особливий момент, тому що всі учасники гонок мріють про нього. Сподіваюся, він сьогодні ввечері добре проведе час зі своєю родиною і, звичайно, командою», — сказав Ферстаппен.
На рахунку 26-річного Норріса 7 перемог на Гран-прі у сезоні-2025: в Австралії, Монако, Австрії, Британії, Угорщини, Мексики, Сан-Паулу.
Сезон Формули-1 завершився! Пілоти отримали можливість перепочити й підготуватися до наступних перегонів. Інженери команд натомість розпочинають усе заново і вже думають, як покращити болід для майбутніх заїздів.