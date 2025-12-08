Як пройшла остання гонка сезону, якими були перші слова Норріса після здобуття титулу чемпіона світу й що з цього приводу сказав Макс Ферстаппен — в огляді гонки в Абу-Дабі .

До останньої гонки сезону на титул короля Формули-1 претендували три пілоти — чинний чемпіон Макс Ферстаппен, британець Ландо Норріс і його партнер по команді, австралієць Оскар Піастрі. Долю титулу вирішували в Абу-Дабі.

Ферстаппен переміг, але цього виявилося замало

Макс Ферстаппен справді зробив усе, що міг, аби знову стати чемпіоном світу. Однак цього разу не все залежало від нього. Для того, аби святкувати перемогу в сезоні, Максу Ферстаппену необхідно було перемагати на Гран-прі Абу-Дабі й сподіватися, що Ландо Норріс фінішує поза подіумом. А тепер про все за порядком.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен під час гонки в рамках Гран-прі Абу-Дабі

На старті гонки Ферстаппен зберіг своє перше місце, а от Ландо Норріс втратив другу позицію у боротьбі зі своїм партнером по «Макларену» Оскаром Піастрі.

Допомогти Максу стати чемпіоном мали змогу Антонеллі й Цунода. Однак після того, як Ландо Норріс поїхав на піт-стоп, Андреа Кімі Антонелеллі без боротьби пропустив суперника вперед.

В іншому епізоді під час спроби обгону Цуноди Ландо Норріс виїхав за межі траси. Стюарди почали переглядати епізод на предмет порушення, і штраф отримав Цунода, а не Норріс.

Фото: EPA/UPG Норріс під час гонки

Як наслідок, попри те, що нідерландець зумів втримати позиції й святкував перемогу в гонці, Норріс приїхав третім і таким чином зіпсував усі надії Макса на черговий титул. В особистому заліку Ландо випередив Ферстаппена на 2 бали.

Фото: EPA/UPG Формула-1, Гран-прі Абу-Дабі

Фінальний залік пілотів Формули-1:

Ландо Норріс «Макларен» – 423 Макс Ферстаппен «Ред Бул» – 421 Оскар Піастрі «Макларен» – 410 Джордж Расселл «Мерседес» – 319 Шарль Леклер «Феррарі» – 242 Льюїс Гемілтон «Феррарі» – 156 Андреа Кімі Антонеллі «Мерседес» – 150 Алекс Албон «Вільямс» – 73 Карлос Сайнс «Вільямс» – 64 Фернандо Алонсо «Астон Мартін» – 56 Ніко Хюлькенберг «Заубер» – 51 Ісак Аджар «Рейсін Буллз» – 51 Олівер Берман «Гаас» – 41 Ліам Лоусон «Рейсін Буллз» – 38 Естебан Окон «Гаас» – 38 Юкі Цунода «Ред Булл» – 33 Ленс Стролл «Астон Мартін» – 33 П’єр Гаслі «Альпін» – 22 Габріель Бортолето «Заубер» – 19 Франко Колапінто «Альпін» – 0 Джек Дуен «Альпін» – 0

Зустрічайте нового чемпіона

Норріс став першим з 2008 року пілотом «Макларена», який зумів здобути чемпіонський титул. Востаннє це вдавалося британському пілоту Льюїсу Гемілтону.

Фото: EPA/UPG Ландо Норріс не стримує емоцій після завершення гонки

Ще один цікавий факт: Ландо Норріс став першим з 2016 року чемпіоном Формули-1, ім’я й прізвище якого не Льюїс Гемілтон чи Макс Ферстаппен. Констатуємо, що домінування двох виняткових пілотів закінчилося! Або ж нині на паузі!

Після перемоги Ландо не стримував сліз.

«Якщо озирнутися назад, то перша половина сезону була не надто вражаючою. Безумовно, траплялися моменти, коли я припускався помилок, неправильно оцінював ситуації, робив помилки, як, мабуть, визнав би кожен пілот. Але те, як мені вдалося все це переламати й провести другу половину сезону на такому рівні — це те, що справді змушує мене пишатися тим, що я зміг довести самому собі протилежне. На початку року в мене були сумніви, але я довів собі, що помилявся, і це робить мене дуже щасливим», — наголосив Норріс після гонки.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен

Перемогу свого головного конкурента високо оцінив і вже колишній чемпіон Макс Ферстаппен.

«Він провів дуже хороший сезон. Загалом, між ним і Оскаром (Піастрі, — LB.ua) точилася запекла боротьба, і в якийсь момент я теж вступив у неї. Перша перемога завжди викликає сильні емоції. Це дуже особливий момент, тому що всі учасники гонок мріють про нього. Сподіваюся, він сьогодні ввечері добре проведе час зі своєю родиною і, звичайно, командою», — сказав Ферстаппен.

Фото: EPA/UPG Британський пілот Ландо Норріс

На рахунку 26-річного Норріса 7 перемог на Гран-прі у сезоні-2025: в Австралії, Монако, Австрії, Британії, Угорщини, Мексики, Сан-Паулу.

Сезон Формули-1 завершився! Пілоти отримали можливість перепочити й підготуватися до наступних перегонів. Інженери команд натомість розпочинають усе заново і вже думають, як покращити болід для майбутніх заїздів.