Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Спорт

Українець став найкращим гравцем дербі Лісабона

Георгій Судаков врятував "Бенфіку" від поразки принциповому супернику.

Українець став найкращим гравцем дербі Лісабона
Георгій Судаков у дербі Лісабона
Фото: EPA/UPG

У португальській футбольній Прімейрі у п'ятницю зіграли лісабонське дербі - "Бенфіка" протистояла "Спортингу".

У складі "орлів" зі стартових хвилин вийшли двоє українців - Анатолій Трубін та Георгій Судаков. 

На 12-ій хвилині голкіперу вже довелося виймати м'яч зі своїх воріт: "подякувати" за помилку треба захисту "Бенфіки". Та вже за чверть години господарі відігралися - приємно, що саме Судаков став автором голу, завдяки якому його команда уникла поразки.

1:1 у підсумку - "Бенфіка" втратила шанс наблизитися у турнірній таблиці до лідерів. А Георгія Судакова визнали найкращим футболістом матчу. 
﻿
