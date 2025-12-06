Українець став найкращим гравцем дербі Лісабона

У португальській футбольній Прімейрі у п'ятницю зіграли лісабонське дербі - "Бенфіка" протистояла "Спортингу".

У складі "орлів" зі стартових хвилин вийшли двоє українців - Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

На 12-ій хвилині голкіперу вже довелося виймати м'яч зі своїх воріт: "подякувати" за помилку треба захисту "Бенфіки". Та вже за чверть години господарі відігралися - приємно, що саме Судаков став автором голу, завдяки якому його команда уникла поразки.

1:1 у підсумку - "Бенфіка" втратила шанс наблизитися у турнірній таблиці до лідерів. А Георгія Судакова визнали найкращим футболістом матчу.