Формула-1, Гран-прі Катару. Як Ферстаппен поламав плани Норріса на перемогу в особистому заліку

В останніх етапах сезону Формули-1 інтрига у боротьбі за корону сезону зберігається. Чи виграє Норріс особистий залік? Якщо ви думаєте, що у цій публікації ви знайдете відповідь на це запитання, то — ні.

Плани Ландо на перемогу знову псує Макс Ферстаппен, який наприкінці сезону не просто втрутився в битву за корону, а й зберігає усі шанси на захист титулу.

Гран-прі Катару лише закрутило інтригу. Нестримний Макс Ферстаппен знову переміг, хоч і не без допомоги пілотів «Макларена». Яким був етап у Катарі — читайте на LB.ua.

Макс Ферстаппен під час гонки в Катарі
Макс Ферстаппен під час гонки в Катарі
Фото: EPA/UPG

Стратегічна помилка «Макларена»

Якщо в попередніх етапах пілоти «Макларена» самостійно, через особисті амбіції, віддаляли себе від перемоги в особистому заліку, на Гран-прі Катару «відзначилася» вже їхня команда.

Ландо Норріс спілкується з інженером
Фото: EPA/UPG
Ландо Норріс спілкується з інженером

На початку гонки головною подією стала аварія за участі П’єра Гаслі та Ніко Хюлькенберга. Після цього пілоти один за одним почали робити піт-стопи. Більшість — але не пілоти «Макларена».

Команда «Макларена» під час гонки
Фото: EPA/UPG
Команда «Макларена» під час гонки

Саме це рішення стало визначальним у перегонах. У Катарі діє обов’язкове правило: два піт-стопи через дозвіл проїхати максимум 25 кіл на одній гумі. Дотримуватися його повинні всі! Після здійснення двох обов’язкових зупинок для зміни гуми Оскар Піастрі та Ландо Норріс повернулися на трасу позаду своїх прямих конкурентів. Якби один із піт-стопів вони зробили разом з усіма, можливо, вже сьогодні ми б говорили про перемогу Піастрі чи Норріса у сезоні. Але… не цього разу.

«Все пішло не так, як я хотів. Показав свій максимум. Я думаю, всім очевидно, де ми програли гонку. Впевнений, що ми в команді обговоримо цей момент із піт-стопом і чому ми його не зробили у потрібний момент», — сказав Піастрі після гонки.

Макс знову перший

Цими помилками блискавично скористався Макс Ферстаппен. Упродовж всієї гонки він утримував лідерство, не даючи суперникам шансу на перемогу.

Болід Макса Фесртаппена
Фото: EPA/UPG
Болід Макса Фесртаппена

Як сказав сам Ферстаппен після перемоги — навіть він не розраховував тут виграти.

«Я навіть не очікував на перемогу. Якщо говорити про темп, то ми не були на одному рівні з "Маклареном", але ухвалили правильне рішення заїхати під машину безпеки. Це дає змогу без наслідків заїхати на піт-стоп, що і вирішило долю гонки. Після піт-стопу на гуму очікували два тривалі відтинки траси, й ми чудово впоралися зі своєю роботою. Та підказка на піт-стопі дозволила мені перемогти», — розповів Ферстаппен у коментарі Sky Sports.

Для нідерландця ця перемога стала сьомою у сезоні.

Макс Ферстаппен після перемоги
Фото: EPA/UPG
Макс Ферстаппен після перемоги

Другим у Катарі став Оскар Піастрі, третє місце посів Карлос Сайнс. Ландо Норріс перетнув фінішну лінію четвертим.

Таким чином, після фінішу в Катарі ім’я переможця сезону досі не визначене, а на титул короля сезону претендують одразу троє пілотів: Макс Ферстаппен, Ландо Норріс та Оскар Піастрі.

Особистий залік пілотів після Гран-прі Катару (п’ятірка кращих):

  1. Ландо Норріс («Макларен») — 408 очок;
  2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 396;
  3. Оскар Піастрі («Макларен») — 392;
  4. Джордж Расселл («Мерседес») — 309;
  5. Шарль Леклер («Феррарі») — 230.

Усі дороги ведуть в Абу-Дабі

Наступна гонка стане завершальною і вирішальною у сезоні 2025 року.

Формула-1, Гран-прі Катару
Фото: EPA/UPG
Формула-1, Гран-прі Катару

Відповідно до системи нарахування очок, Норрісу потрібно потрапити на подіум, щоб виграти Формулу-1. У такому випадку потенційна перемога Ферстаппена в Абу-Дабі не вплине на підсумкову таблицю.

Ферстаппену ж потрібно не лише вигравати Гран-прі, а й очікувати від Норріса четверте місце або нижче.

Болід Ландо Норріса
Фото: EPA/UPG
Болід Ландо Норріса

Якщо ж у Ферстаппена та Норріса буде рівна кількість очок — враховуватимуть перемоги в основних гонках, але у всіх трьох претендентів їх по сім, тож спеціалісти рахуватимуть кількість других місць.

Останній етап сезону пройде в Абу-Дабі з 5 по 7 грудня.

Діана Звягінцева
﻿
