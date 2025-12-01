«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Про американський “мирний план” та його пункти
Про американський “мирний план” та його пункти
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСпорт

НОК назвав кращих спортсменів листопада

Це - стрілець Павло Коростильов та тхеквондистка Златослава Волосенко. 

НОК назвав кращих спортсменів листопада
Павло Коростильов та Златослава Волосенко
Фото: НОК

Експертна комісія Національного олімпійського комітету визначила лауреатів традиційного конкурсу "Найкращий спортсмен місяця". 

Про це повідомила пресслужба НОК. 

Так, найкращим спортсменом листопада 2025 року став стрілець Павло Коростильов, який на чемпіонаті світу в Каїрі (Єгипет) виборов золото у вправі з центробійного пістолета на 25 м, став срібним призером у командній першості та двічі здобув "бронзу" – у стандартному пістолеті на 25 м і в командній першості з довільного пістолета на 50 м.

Найкращим тренером листопада став Олександр Камінський - особистий наставник Павла Коростильова, який підготував спортсмена.

Найкращою юною спортсменкою листопада визнали Златославу Волосенко - бронзову призерку чемпіонату Європи з тхеквондо (ВТФ) серед юніорів у ваговій категорії до 49 кг (м. Егль, Швейцарська Конфедерація). Найкращим тренером юного спортсмена листопада став Віктор Подолян - особистий наставник Златослави.

За підготовку найкращого спортсмена листопада також буде відзначено Федерацію стрільби України та Центральний спортивний клуб Збройних Сил України.

Лауреати отримають грошові премії, ексклюзивні статуетки та пам’ятні плакетки від НОК.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies