НОК назвав кращих спортсменів листопада

Експертна комісія Національного олімпійського комітету визначила лауреатів традиційного конкурсу "Найкращий спортсмен місяця".

Про це повідомила пресслужба НОК.

Так, найкращим спортсменом листопада 2025 року став стрілець Павло Коростильов, який на чемпіонаті світу в Каїрі (Єгипет) виборов золото у вправі з центробійного пістолета на 25 м, став срібним призером у командній першості та двічі здобув "бронзу" – у стандартному пістолеті на 25 м і в командній першості з довільного пістолета на 50 м.

Найкращим тренером листопада став Олександр Камінський - особистий наставник Павла Коростильова, який підготував спортсмена.

Найкращою юною спортсменкою листопада визнали Златославу Волосенко - бронзову призерку чемпіонату Європи з тхеквондо (ВТФ) серед юніорів у ваговій категорії до 49 кг (м. Егль, Швейцарська Конфедерація). Найкращим тренером юного спортсмена листопада став Віктор Подолян - особистий наставник Златослави.

За підготовку найкращого спортсмена листопада також буде відзначено Федерацію стрільби України та Центральний спортивний клуб Збройних Сил України.

Лауреати отримають грошові премії, ексклюзивні статуетки та пам’ятні плакетки від НОК.