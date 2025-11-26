Данило Явгусишин став першим українським сумоїстом, який отримав ранг озекі

Це другий за величиною ранг у цьому виді спорту.

Український борець сумо Аонішікі (Данило Явгусишин) в середу, 26 листопада, отримав підвищення до другого за величиною рангу в цьому виді спорту – озекі – після перемоги на Гранд-турнірі з сумо на острові Кюсю.

Як передає Kyodo News, 21-річний спортсмен підкорив світ сумо з моменту свого дебюту у вересні 2023 року, лише через 17 місяців після переїзду до Японії зі своєї охопленої війною батьківщини.

«Є ще один вищий ранг, тому я хотів би прагнути до нього», – сказав Аонішікі. «Я впевнений, (але) мені потрібно вдосконалюватися в усіх сферах. Флагманські ранги сумо – це йокодзуна та озекі. Я зроблю все можливе з твердим почуттям відповідальності».

Його підвищення до озекі після лише 14 турнірів побило попередній рекорд у 19 турнірів, який належав уродженцю Болгарії Котоошю. Це найшвидше підвищення для борця, що дебютував у найнижчому дивізіоні професійного сумо — дзьоноку́чі — з 1958 року, коли була запроваджена сучасна система шести великих турнірів на рік.

Борці з видатними аматорськими досягненнями, як-от нинішній йокодзуна Оносато, зазвичай дебютують у третьому за рівнем дивізіоні макусіта.

Підвищення Аонішікі до озекі після лише п’яти турнірів у найвищому дивізіоні макуучі зрівняло його з Оносато за найшвидшим результатом з 1958 року.

У віці 21 року і восьми місяців Аонішікі став четвертим наймолодшим борцем, якому підтвердили звання озекі в сучасну епоху. Вище нього у списку — легендарний Хакухо, який досяг цього менш ніж за місяць після свого 21-го дня народження.

Маючи досвід у вільній боротьбі, дзюдо й сумо, Аонішікі став відомим своїм фірмовим стилем захватів — з низькою, нахиленою вперед стійкою та стійкістю до прийомів зі штовханням і збиванням.

Він демонструє дивовижну стабільність, здобуваючи щонайменше 11 перемог у кожному зі своїх п’яти турнірів макуучі.

Аонішікі приєднається до Котозакури на другому за величиною рангу, що забезпечить наявність двох йокодзун і двох озекі на січневому Новорічному Гран-прі сумо в арені Рьоґоку Кокурікан у Токіо.

Докладніше про українського сумоїста читайте в матеріалі LB “Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту”.