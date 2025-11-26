«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ГоловнаСпорт

Данило Явгусишин став першим українським сумоїстом, який отримав ранг озекі

Це другий за величиною ранг у цьому виді спорту.

Данило Явгусишин став першим українським сумоїстом, який отримав ранг озекі
Данило Явгусишин під час пресконференції
Фото: EPA/UPG

Український борець сумо Аонішікі (Данило Явгусишин) в середу, 26 листопада, отримав підвищення до другого за величиною рангу в цьому виді спорту – озекі – після перемоги на Гранд-турнірі з сумо на острові Кюсю.

Як передає Kyodo News, 21-річний спортсмен підкорив світ сумо з моменту свого дебюту у вересні 2023 року, лише через 17 місяців після переїзду до Японії зі своєї охопленої війною батьківщини.

«Є ще один вищий ранг, тому я хотів би прагнути до нього», – сказав Аонішікі. «Я впевнений, (але) мені потрібно вдосконалюватися в усіх сферах. Флагманські ранги сумо – це йокодзуна та озекі. Я зроблю все можливе з твердим почуттям відповідальності».

Його підвищення до озекі після лише 14 турнірів побило попередній рекорд у 19 турнірів, який належав уродженцю Болгарії Котоошю. Це найшвидше підвищення для борця, що дебютував у найнижчому дивізіоні професійного сумо — дзьоноку́чі — з 1958 року, коли була запроваджена сучасна система шести великих турнірів на рік.

Борці з видатними аматорськими досягненнями, як-от нинішній йокодзуна Оносато, зазвичай дебютують у третьому за рівнем дивізіоні макусіта.

Підвищення Аонішікі до озекі після лише п’яти турнірів у найвищому дивізіоні макуучі зрівняло його з Оносато за найшвидшим результатом з 1958 року.

У віці 21 року і восьми місяців Аонішікі став четвертим наймолодшим борцем, якому підтвердили звання озекі в сучасну епоху. Вище нього у списку — легендарний Хакухо, який досяг цього менш ніж за місяць після свого 21-го дня народження.

Маючи досвід у вільній боротьбі, дзюдо й сумо, Аонішікі став відомим своїм фірмовим стилем захватів — з низькою, нахиленою вперед стійкою та стійкістю до прийомів зі штовханням і збиванням.

Він демонструє дивовижну стабільність, здобуваючи щонайменше 11 перемог у кожному зі своїх п’яти турнірів макуучі.

Аонішікі приєднається до Котозакури на другому за величиною рангу, що забезпечить наявність двох йокодзун і двох озекі на січневому Новорічному Гран-прі сумо в арені Рьоґоку Кокурікан у Токіо.

Докладніше про українського сумоїста читайте в матеріалі LB “Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту”.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies