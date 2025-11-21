Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Спорт

Ребров: «Підготовка до Швеції вже почалася»

Матч заплановано на 26 березня.

Ребров: «Підготовка до Швеції вже почалася»
Сергій Ребров під час пресконференції
Фото: Дан Балашов/УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров заявив, що штаб команди вже готується до матчу проти Швеції у півфіналі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026.

Він сказав про це в ефірі УПЛ ТБ

«Вона (підготовка, – LB.ua) вже почалася, коли ми дізналися суперника, тому зараз багато інформації, багато ігор, які ми будемо переглядати. Так само переглядали наших кандидатів, тому що я задоволений, що зараз є достатнья конкуренція майже на всіх позиціях. Треба обирати гравців, які дійсно будуть грати в березні. Тому роботи багато, будемо готуватися», – зауважив Ребров.

За словами головного тренера збірної України, шанси на перемогу рівні в обох команд.

«Думаю, дійсно дуже важливо, в яких кондиціях підійдуть команди, тому що в цьому відбірковому циклі Швеція майже усі матчі не грала в оптимальному складі, завжди були травмовані гравці, які дійсно дуже важливі для збірної Швеції. Тому дуже важливо, як до березня підійде і наша команда, і Швеція, але, сподіваюся, шанси рівні. Зараз вийшло таке жеребкування, треба готуватися і грати з такими емоціями, як ми грали проти Ісландії», – пояснив він.

Нагадаємо, збірна України зіграє проти Швеції у півфіналі плей-оф відбору до Чемпіонату світу 2026 року. Матч відбудеться 26 березня. Переможець пари зіграє у фіналі або проти Польщі, або проти Албанії.
﻿
