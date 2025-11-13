Франція — Україна: не перегоріти до останнього матчу

До цього всього накладається ще й травма українського форварда «Роми» Артема Довбика перед головними матчами відбору. Що робити Сергію Реброву і яким буде матч України проти Франції — в анонсі на LB.ua .

Фактично ж збірна Франції, віцечемпіон світу, має закривати всі питання в завтрашньому матчі проти України, а долю другого місця в очному протистоянні синьо-жовті вирішуватимуть з ісландцями вже 16 листопада. Як наслідок, Сергій Ребров опинився перед вибором: вийти другим складом на французів і потенційно отримати повну сітку м’ячів, щоб дати бій Ісландії, або намагатися взяти очки в обох матчах і, можливо, не отримати нічого в підсумку.

Національна команда України підходить до останніх матчів відбору на ЧС, в яких вирішуватиметься, як Сергій Ребров і компанія дивитимуться світову першість: безпосередньо на американських полях чи по телевізору. Перед двома завершальними поєдинками ситуація в групі D максимально напружена. Математичний шанс на перше місце квартету й автоматичний вихід на турнір мають одразу три команди, серед яких, звісно, й Україна!

Заявка України на листопадові матчі

Головний тренер українців Сергій Ребров викликав до лав збірної 25 футболістів. Варто відзначити, що цього разу коуч зможе розраховувати одразу на декількох футболістів групи атаки, зокрема на Віктора Циганкова й Романа Яремчука. На щастя, обидва гравці змогли відзначитися за свої клуби — «Жирону» й «Олімпіакос» — якраз перед від’їздом до національної команди.

Фото: Дан Балашов/УАФ Артем Довбик, Микола Шапаренко та Віталій Миколенко під час прогулянки

Водночас синьо-жовтим точно не допоможе форвард «Роми» Артем Довбик, який травмував підколінне сухожилля перед вирішальними матчами відбору на ЧС. Головний тренер «вовків» Джан П’єро Гасперіні зазначив, що травма українця не є серйозною, однак на декілька тижнів від ігор доведеться утриматися.

«Ми оцінимо його стан завтра, але, схоже, у нього нічого серйозного. Це невеликі травми, але, на щастя, у нас зараз перерва. Однак ці травми можуть затягнутися на два-три тижні, а протягом них, з огляду на нинішній сезон, можна програти п’ять-шість ігор, і це стає важко. Особливо якщо всі вони припали на гравців однієї позиції», — сказав він.

Фото: EPA/UPG Воротар України Андрій Лунін пропускає третій гол під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Румунією та Україною в Мюнхені, Німеччина.

Якщо Довбик не зможе допомогти через ушкодження, то відсутність у заявці збірної голкіпера «Реалу» Андрія Луніна — це винятково рішення Сергія Реброва. Тренер дав зрозуміти воротарю, що не терпітиме скарг у команді, і, очевидно, зробив мудро. До збірної повинні приїжджати лише ті футболісти, хто готовий працювати, зокрема у своїх клубах. Ба більше, Анатолія Трубіна, Дмитра Різника і Євгенія Волинця з головою вистачить на позиції голкіпера.

Тут мало б бути прислів’я про синицю й журавля…

Роботи в голкіперів у матчах відбору вистачатиме. Попереду на збірну України чекає Франція — лідер квартету D з 10 очками після чотирьох матчів. В України перед грою з віцечемпіонами світу — 7 очок, в Ісландії — 4. Нехитра математика вказує на те, що підопічні Дідьє Дешама вийдуть на гру з мотивацією завершити розпочате, безапеляційно очолити групу й спокійно кваліфікуватися на ЧС.

Фото: Дан Балашов/УАФ Гравці збірної України під час тренування

А що ж робити збірній України? Звісно, можна спробувати зачепитися за очки в матчі з французами, граючи від глухої оборони. Тоді, як би не завершилася гра Ісландії й Азербайджану, підопічним Реброва точно вистачить нічиєї в останньому поєдинку проти вікінгів. А далі плейоф кваліфікації!

На перший погляд, план гарний, але є нюанси. Ні для кого не секрет, що збірна України завжди гірше грає другий матч у спарених поєдинках. Секрет Полішинеля криється в тому, що нашим гравцям банально не вистачає сил відбігати на однаковому рівні два поєдинки. Ця проблема розпочалася ще в ту сиву давнину, коли Сергій Ребров був футболістом.

Фото: Дан Балашов/УАФ Микола Шапаренко (ліворуч) й Микола Матвієнко на тренуванні

Як наслідок, ми можемо стати свідками ситуації, коли українці віддадуть усі сили, щоб заробити очки в матчі з на голову кращим суперником, а потім нічого не зможуть протиставити фізично підготовленим ісландцям. А далі все як зазвичай: третє місце, декілька щемних реплік про «ми хотіли, але не змогли» — і вмощуємося дивитися Чемпіонат світу по телевізору.

Чи не логічно за такого сценарію віддати матч французам, але потім вийти й забрати своє проти Ісландії? Звісно, нікому не хочеться пропускати умовно п'ять голів від Франції, але ж головне — підсумковий результат. Та й отримувати від французів цілий кошик м’ячів для нас не новий досвід. Свого часу під час пандемії коронавірусу ті ж сині наколотили резервному складу збірної України сім голів. Усі ж пам’ятають вираз обличчя тоді головного тренера збірної Андрія Шевченка? Сергію Реброву приготуватися!

Фото: Дан Балашов/УАФ Сергій Ребров під час пресконференції

Якщо серйозно, то головному тренеру збірної України варто добре подумати над тим, як збалансувати склад на обидва матчі, максимально використавши лаву запасних.

І він це розуміє. На передматчевій пресконференції Сергій Ребров запевнив, що шукає спосіб відібрати очки у Франції:

«Не знаю за збірну Франції, але ми поважаємо цього суперника. Дивився багато матчів Франції проти Ісландії, коли на останніх хвилинах Ісландія забила м’яч, який не зарахували. Ісландія була боєздатною командою, що розуміла, як відібрати очки у Франції. Зараз ми повинні поважати суперника, але думати й про свою гру, за рахунок чого хочемо грати успішно проти такої команди», — зауважив головний тренер збірної України.

Матч Франція — Україна відбудеться 13 листопада на «Парк де Пренс» у Парижі. Гра з ісландцями — за три дні!

LB.ua проведе текстову онлайн-трансляцію обох поєдинків.