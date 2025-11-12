Про оборону Покровська-Мирнограда
ГоловнаСпорт

Гімнаст Чепурний про зміну громадянства Ковтуном: «Я б так не зміг»

Ілля Ковтун виступатиме за Хорватію.

Гімнаст Чепурний про зміну громадянства Ковтуном: «Я б так не зміг»
Назар Чепурний під час опорного стрибка на ЧС
Фото: EPA/UPG

Бронзовий призер Чемпіонату світу зі спортивної гімнастики Назар Чепурний оцінив вчинок Іллі Ковтуна змінити спортивне громадянство.

Він розповів про це після отримання нагороди спортсмена жовтня 2025 року від Національного олімпійського комітету.

«Я з ним не спілкуюся з того моменту, як почав працювати з Геннадієм Людвиговичем (Сартинським) і пішов від Ірини Володимирівни (Горбачевої). Це, звісно, вибір кожного. Я виступаю за Україну, це моя рідна країна, і це мій вибір. Я хочу тут бути, хочу тут працювати й піднімати саме наш прапор, як би важко тут не було. А він змінив громадянство... Я б так не зміг», – сказав Чепурний. 

Нагадаємо, Назар Чепурний став бронзовим призером в опорному стрибку на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики.

За збірну не виступав Ілля Ковтун, який змінив спортивне громадянство і тепер представлятиме Хорватію. Президент НОК України Вадим Гутцайт назвав його зрадником.
