Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Про оборону Покровська-Мирнограда
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Спорт

Усик потрапив до п’ятірки найбагатших боксерів світу

Його капітал оцінили в понад 214 мільйонів доларів.

Усик потрапив до п’ятірки найбагатших боксерів світу
Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Український боксер Олександр Усик увійшов до п’ятірки найбагатших боксерів у світі. Його чистий капітал оцінили в понад 214 мільйонів доларів.

Про це йдеться у рейтингу видання GiveMeSport.

"Усик заробив близько 100 млн доларів за свою другу перемогу над Тайсоном Ф'юрі. Додайте до цього вражаючі суми, які він заробив в їхньому першому бою, а також за два бої з Ентоні Джошуа, і легко зрозуміти, чому український герой є одним із найбагатших боксерів усіх часів. Що робить його статки у 214 млн доларів ще більш вражаючими, так це те, що він лише 8 разів змагався у важкій вазі за свою професійну кар'єру", - йдеться в повідомленні.

Топ-10 найбагатших боксерів: 

  1. Флойд Мейвезер, США – 400 млн доларів.
  2. Сауль Альварес, Мексика – 300 млн доларів.
  3. Джордж Форман, США – 300 млн доларів.
  4. Менні Пак’яо, Філіппіни – 220 млн доларів.
  5. Олександр Усик, Україна – 214 млн доларів.
  6. Оскар Де Ла Хойя, США – 200 млн доларів.
  7. Тайсон Ф’юрі, Велика Британія – 146 млн доларів.
  8. Шугар Рей Леонард, США – 120 млн доларів.
  9. Леннокс Льюїс, Велика Британія – 120 млн доларів.
  10. Джейк Пол, США – 100 млн доларів.

Раніше, в жовтні, під час однієї з дискусій в рамках Міжнародного київського економічного форуму Усик пояснив, як заробляє кошти поза професійної діяльності.

У липні Усик заробив 132 мільйони доларів (5.5 мільярда гривень) за бій проти британця Даніеля Дюбуа.
