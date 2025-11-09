Усик потрапив до п’ятірки найбагатших боксерів світу

Його капітал оцінили в понад 214 мільйонів доларів.

Український боксер Олександр Усик увійшов до п’ятірки найбагатших боксерів у світі. Його чистий капітал оцінили в понад 214 мільйонів доларів.

Про це йдеться у рейтингу видання GiveMeSport.

"Усик заробив близько 100 млн доларів за свою другу перемогу над Тайсоном Ф'юрі. Додайте до цього вражаючі суми, які він заробив в їхньому першому бою, а також за два бої з Ентоні Джошуа, і легко зрозуміти, чому український герой є одним із найбагатших боксерів усіх часів. Що робить його статки у 214 млн доларів ще більш вражаючими, так це те, що він лише 8 разів змагався у важкій вазі за свою професійну кар'єру", - йдеться в повідомленні.

Топ-10 найбагатших боксерів:

Флойд Мейвезер, США – 400 млн доларів. Сауль Альварес, Мексика – 300 млн доларів. Джордж Форман, США – 300 млн доларів. Менні Пак’яо, Філіппіни – 220 млн доларів. Олександр Усик, Україна – 214 млн доларів. Оскар Де Ла Хойя, США – 200 млн доларів. Тайсон Ф’юрі, Велика Британія – 146 млн доларів. Шугар Рей Леонард, США – 120 млн доларів. Леннокс Льюїс, Велика Британія – 120 млн доларів. Джейк Пол, США – 100 млн доларів.

Раніше, в жовтні, під час однієї з дискусій в рамках Міжнародного київського економічного форуму Усик пояснив, як заробляє кошти поза професійної діяльності.

У липні Усик заробив 132 мільйони доларів (5.5 мільярда гривень) за бій проти британця Даніеля Дюбуа.