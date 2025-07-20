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Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа і став дворазовим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі

Британець не протримався навіть половини поєдинку.

Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа і став дворазовим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Олександр Усик проти Даніеля Дюбуа
Фото: EPA/UPG

Український боксер Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа нокаутом у п’ятому раунді.

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Внаслідок перемоги український боксер став триразовим абсолютним чемпіоном світу в боксі, зібравши усі головні пояси: WBC, WBA, WBO й IBF.

Олександр Усик б'є Даніеля Дюбуа
Олександр Усик б'є Даніеля Дюбуа

Усик – Дюбуа
Фото: EPA/UPG
Усик – Дюбуа

Усик проти Дюбуа
Фото: EPA/UPG
Усик проти Дюбуа

Дюбуа приліг відпочити
Фото: EPA/UPG
Дюбуа приліг відпочити

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик після перемоги
Фото: EPA/UPG
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик після перемоги

Контратака Усика
Фото: EPA/UPG
Контратака Усика

Дюбуа влаштовує хаос на ринзі
Фото: EPA/UPG
Дюбуа влаштовує хаос на ринзі

Олександр Усик виконує точний удар
Фото: EPA/UPG
Олександр Усик виконує точний удар

Усик перевіряє на міцність Дюбуа
Фото: EPA/UPG
Усик перевіряє на міцність Дюбуа

Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу з боксу
Фото: EPA/UPG
Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу з боксу

Після перемоги Олександр Усик звернувся до українців та подякував військовим за захист. 

В рамках вечора боксу в Лондоні перемогу також здобув Даніель Лапін. Ще один українець Владислав Сіренко поступився.

Нагадаємо, у першому поєдинку між боксерами Усик здолав Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. 
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