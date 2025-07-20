Британець не протримався навіть половини поєдинку.

Український боксер Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа нокаутом у п’ятому раунді.

Внаслідок перемоги український боксер став триразовим абсолютним чемпіоном світу в боксі, зібравши усі головні пояси: WBC, WBA, WBO й IBF.

Олександр Усик б'є Даніеля Дюбуа

Фото: EPA/UPG Усик – Дюбуа

Фото: EPA/UPG Усик проти Дюбуа

Фото: EPA/UPG Дюбуа приліг відпочити

Фото: EPA/UPG Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик після перемоги

Фото: EPA/UPG Контратака Усика

Фото: EPA/UPG Дюбуа влаштовує хаос на ринзі

Фото: EPA/UPG Олександр Усик виконує точний удар

Фото: EPA/UPG Усик перевіряє на міцність Дюбуа

Фото: EPA/UPG Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу з боксу

Після перемоги Олександр Усик звернувся до українців та подякував військовим за захист.

В рамках вечора боксу в Лондоні перемогу також здобув Даніель Лапін. Ще один українець Владислав Сіренко поступився.

Нагадаємо, у першому поєдинку між боксерами Усик здолав Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді.