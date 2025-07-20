Український боксер Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа нокаутом у п’ятому раунді.
Внаслідок перемоги український боксер став триразовим абсолютним чемпіоном світу в боксі, зібравши усі головні пояси: WBC, WBA, WBO й IBF.
Після перемоги Олександр Усик звернувся до українців та подякував військовим за захист.
В рамках вечора боксу в Лондоні перемогу також здобув Даніель Лапін. Ще один українець Владислав Сіренко поступився.
Нагадаємо, у першому поєдинку між боксерами Усик здолав Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді.