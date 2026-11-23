Гендерна ідентичність – одна з кількох, які є в кожної людини. Однією з цілей нашої ГО CAT-UA є складання мапи всіх ідентичностей українців. Це потрібно для того, щоб влада, громадські організації, бізнес та інші охочі могли звертатися до цих людей, розуміючи, що у них всередині.

Фото: Інна Варениця

Кожну ідентичність описує наратив – історія про те, звідки певна група людей узялась, що переживала в минулому, які зараз має проблеми, і що їй треба робити в майбутньому. Ми вже дослідили чимало таких наративів. Наприклад, ми вже знаємо, що у українців – три національні наративи замість одного, і що у кримських татар він таки один, а на Донеччині є щонайменше три регіональні ідентичності.

І звісно, рано чи пізно нам треба було з’ясувати, скільки у українців наративів, що описують їхні ідентичності як чоловіків та жінок.

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Коли ми починали дослідження, то підозрювали, що наративів трохи більше, ніж ми на початку уявляли. Що серед наших громадян поширені не лише традиційний, модерний погляд та «щось проміжне». Але нашому здивуванню не було меж, коли ми відкрили цілих 10 різних гендерних історій – по п’ять на кожну стать.

До речі, одразу окреслю, що ми тут зупинялися перш за все на статях, а не на гендерах у найширшому розумінні цього слова. Серед наших опитаних були ЛГБТКІ+-люди, і вони відповідали на питання про чоловіка і жінку, виходячи з того, ким себе ідентифікують.

Таблиця з наративами у нас виявилася такою:

А зараз я розповім вам про кожен із цих типів – і ви побачите, що з більшістю із них знайомі.

1-2. Феміністичний (жінки), а також профеміністичний (чоловіки) наративи

Коли зайде розмова про гендерні теми, ці люди розкажуть вам багато про боротьбу жінок за свої права. Вони будуть підкреслювати, що жінки століттями були під гнітом патріархату. Вони визнаватимуть, що останніми роками було багато зрушень, коли їхня боротьба давала у певних сферах результати, але світ іще далекий від рівноправ’я між статями. Адже досі жінка часто може зіткнутися зі «скляною стелею» або з домаганнями на роботі, з тиском щодо дітонародження, з тим, що на неї покладатимуть усю хатню роботу. А під час війни у них взагалі немає вибору між хатніми справами та забезпеченням родини: вони мають тягнути і те, і те, а дехто вимагає від жінок іще й мобілізації. Тому їхня боротьба триває. А чоловіки з такими поглядами додаватимуть, що патріархат шкодить і їхній статі, адже, наприклад, вимагає від них надмірної успішності.

3-4. Традиційний наратив (у жінок і чоловіків)

Ці люди вірять, що ролі чоловіка і жінки від природи відрізняються: чоловік бере відповідальність за родину, а жінка має бути оберегом сім’ї. Чоловік є мужнім воїном, а жінка – мудрою берегинею. Вони нарікатимуть вам, що цей традиційний розподіл зараз порушується. При цьому жінки будуть більше скаржитися на війну, яка змушує жінок виконувати й чоловічі ролі. А чоловіки, навпаки, казатимуть, що війна нагадала суспільству про справжню роль захисників. Бо про це вже почали забувати під впливом Заходу і технічного прогресу. Важливо, що навіть «традиційні» жінки наполягають: їм треба більше прав, їх треба захищати від насильства, прогрес повинен полегшувати їм хатню роботу, а чоловіки, під впливом західного світу, мають вчитися їх краще розуміти, більше звертати на них увагу. Жінки роблять більший акцент на тому, що можуть мудро керувати чоловіками («чоловік – голова, жінка – шия»). Єдине, що їм не подобається в сучасному світі – це «вседозволеність».

5-6. Наратив «Перемога рівності» (у жінок і чоловіків)

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Такі ваші знайомі обов’язково акцентуватимуть на своєму досвіді. «Не знаю, як там у інших, але в моєму колі жінки з чоловіками давно рівні». Жінки казатимуть, що технічний прогрес давно уже дав їм можливість заробляти так само, як і чоловікам, дізнаватися про західні рольові моделі, а війна остаточно всіх зрівняла, бо зараз і чоловіки, і жінки воюють, жінки легше кидають чоловіків і шукають тих, хто їх краще розумітиме, буде не «здобувачем», а щирим партнером з емоційним контактом. Чоловіки-носії цього наративу, щоправда, у війні вбачають більше проблем: мовляв, вона розвалює навіть ті сім’ї, де все добре в плані гендерної рівності. І ті, і ті загалом визнають, що десь іще є «пережитки» з традиційним світоглядом, але в таких умовах, як зараз, вони теж скоро зникнуть.

7. Наратив «Підкреслення різниці» (у жінок)

Такі ваші знайомі жінки не будуть робити великого акценту на жіночих правах або на загрозі для «природного порядку». Для них важливіше, щоб чоловіки їх розуміли, цінували їхню особливу, можливо – магічну жіночу природу, їхню жагу творчості, і водночас були справжніми чоловіками: сильними, відповідальними, такими, з якими спокійно. Багато хто з них розкаже, що таких чоловіків легше знайти в західноєвропейських країнах, а не у нас. Але інші наголошуватимуть, що ні, навпаки, тільки у нас чоловіки показали себе мужніми воїнами. Рівність прав, на їхню думку, вже існує для тих, хто її обрав. А якщо ще залишились десь жінки, які під тиском стандартів соцмереж хочуть від чоловіків перш за все грошей – то це їхній вибір, і це також скоро мине.

8. Наратив «Підкреслення різниці» (у чоловіків)

Історія, яку розкажуть вам ці чоловіки, дуже відрізняється від жіночого «Підкреслення різниці». Вони матимуть похмуре бачення сучасного і майбутнього. Вони казатимуть, що зараз ми наближаємося до катастрофи: разом з рівними правами, які, безумовно, потрібні, сучасне суспільство чомусь намагається стерти різницю між жінками і чоловіками – а ця різниця незаперечна. Вони розкажуть, що чимало жінок потребують більшої соціальної взаємодії, а чоловіки часто орієнтовані на результат. Тому це нормально, коли мірилом успіху для чоловіка будуть гроші, а для жінки – щаслива родина. А в Україні важлива ще й чоловіча роль воїна. Але зараз, коли жінки починають іти в чоловічі професії і змінювати свою роль у родині, чоловіки опиняються у вразливому становищі. До того ж, їм нав’язують почуття провини за давні утиски жінок. А жінки теж страждають через пастку завищених очікувань. Тому для того, щоб досягти гармонії, скажуть вони, не треба нав’язувати жодних ролей ані жінкам, ані чоловікам.

9. Наратив «Відстоювання вибору» (лише у жінок)

Ці співрозмовниці поділяться з вами проблемою: нині жінок так само змушують до самореалізації та кар’єри, як у минулих поколіннях їх змушували до хатньої ролі. Вони теж розкажуть вам, що жінки і чоловіки від природи різні. При цьому, звісно, бувають жінки, які прагнуть кар’єри, і ніхто не повинен їм заважати. Але й знецінювати жінку, яка обирає дітей і родину, теж не можна. А таке знецінення зараз звучить як від «традиційних» чоловіків (що думають, ніби жінка не здатна стріляти або керувати країною), так і від феміністичного руху (що нехтує жінками, які не хочуть розвиватися професійно, вимагає від жінки самореалізації, кар’єри, егоїзму).

10. Наратив «Захист чоловіків» (лише у чоловіків)

Ці чоловіки часто говорять з образою на жінок. Вони визнають, що колись їхні батьки й дідусі жінок утискали, але тепер чомусь тавро ґвалтівника та аб’юзера вішають на них. Особливо це, мовляв, несправедливо щодо України, де, на відміну від Росії, жінка традиційно мала важливу роль. Вони нарікатимуть на новітню справедливість, адже почувають себе упослідженими, а жінки їм видаються привілейованими. Вони обвинуватять грантові організації в тому, що ті не хочуть чути чоловіків і тільки підживлюють їхні конфлікти з жінками. Зокрема, жінки почали часто позбавляти чоловіків їхнього права бачити дитину. Наприклад, у випадку, коли вивозять її за кордон. Окремі носії цього наративу будуть особливо ворожими до жінок, зневажатимуть їх та максимально об’єктивізуватимуть.

Як же ми всі уживаємося в одній країні?

Насправді, шансів на порозуміння багато. Наприклад, як виявляється, традиційний і модерний наративи часто мають схожі погляди на різні проблеми. Скажімо, коли українці дискутували про те, чи доречною була реклама «Укрпошти» з сексуалізованою школяркою, то і традиціоналісти, і феміністки вважали, що такого бути не повинно. Перші це пояснювали тим, що дівчинка має рости скромною. Другі – тим, що це порушує дитячі права. А хто ж підтримував рекламу? Коментатори, яких ми ідентифікували як носіїв наративу «Захист чоловіків»: вони казали, що саме так жінка і має виглядати: юною, наївною та сексуальною, для цього вона і існує на світі. А ще з ними часом погоджувалися жінки, імовірно, близькі до наративу «Підкреслення різниці»: мовляв, «ми ж усі так само виглядали в 11-му класі».

Така сама «згода» була в онлайн-дискусії про нові норми Цивільного кодексу: і традиціоналісти, і феміністки засуджували норму про шлюб з 14 років. А «Захист чоловіків» їм протистояв.

А якщо ми пошукаємо речі, які об’єднуватимуть усі наративи, то теж такі знайдемо.

Перш за все, це патріотична позиція. Серед носіїв усіх наративів панівною є думка, що Росія – ворог і саме вона руйнує наше життя, в тому числі і взаємини у родинах.

Окрім того, існує одна найменш взаємосуперечлива порада: не треба нікому нав’язувати вибір. Ці заклики звучать з обох боків, тож у підсумку респонденти пропонують відмовитися як від нав’язування патріархальних, так і модерних ролей.

Натомість, треба єднатися на тлі війни, допомагати одне одному її пережити. Ідеться навіть про певну самопожертву для перемоги.