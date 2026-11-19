Не дивно, що у центрі публічних дискусій опинилися протокольні деталі: рукостискання, особливості привітань, розташування лідерів для фото, заяви та символічні жести. Безумовно, дипломатичний протокол має значення, особливо коли йдеться про взаємодію лідерів держав із настільки різними інтересами. Однак надмірна увага до зовнішніх атрибутів часто відволікає від значно важливіших питань: чого насправді прагне кожна зі сторін, які домовленості можуть обговорюватися за зачиненими дверима та які наслідки це матиме для міжнародної безпеки й України зокрема.

На полях міжнародного саміту в китайському Шеньчжені, де зібралися лідери багатьох держав, відбувається подія, яка потенційно може вплинути на подальшу конфігурацію глобальної політики. Зустріч лідерів США Дональда Трампа, Китаю Сі Цзіньпіна та РФ Володимира Путіна привернула значну міжнародну увагу не лише через її незвичний формат, а й через складний геополітичний контекст, у якому вона відбувається.

Фото: EPA/UPG Трамп, Путін та Сі

Три лідери — три різні інтереси

Попри спільний переговорний майданчик, кожен із трьох учасників розглядає цю зустріч передусім як можливість реалізації власних політичних і стратегічних інтересів.

Для Дональда Трампа важливою складовою є демонстрація власної політичної ваги та здатності вести переговори з «bad guys» – поганими хлопцями. У його політичній комунікації персональні контакти, публічні жести та образ сильного президента традиційно відіграють помітну роль. Тому сама можливість продемонструвати зустріч із Сі Цзіньпіном і Путіним уже може використовуватися як внутрішньополітичний результат, незалежно від конкретного змісту досягнутих домовленостей.

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Для Китаю проведення такої зустрічі на власній території має інше значення. Пекін отримує можливість вкотре підкреслити свою роль одного з ключових центрів світової політики. За останні десятиліття Китай здійснив масштабний економічний і технологічний прорив, суттєво розширивши можливості впливати на глобальні процеси. Присутність американського президента та інших впливових лідерів лише посилює символічне значення китайського дипломатичного майданчика.

Натомість для Володимира Путіна участь у подібному форматі має насамперед геос значення. Попри все ще повномасштабну війну проти України, міжнародні санкції та спроби дипломатичної ізоляції Росії, Кремль отримує можливість використати такий майданчик як спосіб поступової легалізації у більш глобальному вимірі.

Фактично йдеться про спробу міжнародної легітимізації російського керівництва без припинення агресії проти України. І саме цей аспект становить один із найбільш серйозних ризиків.

Чи варто очікувати нової «Ялти»?

Зустріч лідерів трьох держав закономірно породжує порівняння з історичними переговорами щодо розподілу сфер впливу. Проте твердження про неминучість «нової Ялти» або формування домовленостей, які визначатимуть світовий порядок на десятиліття вперед, видаються передчасними.

Сучасна система міжнародних відносин значно складніша за конфігурацію середини ХХ століття. Економічна взаємозалежність, технологічна конкуренція, регіональні центри сили та численні безпекові виклики суттєво обмежують можливості навіть найбільших держав одноосібно визначати правила міжнародної взаємодії.

Водночас це не виключає формування певних контурів майбутніх домовленостей. Передусім вони можуть стосуватися економічних відносин, технологічних обмежень, військово-політичного балансу та регіональної безпеки.

Окреме місце в таких дискусіях потенційно посідають конфлікти на Близькому Сході, ситуація навколо Ірану та російська війна проти України. Кожне із цих питань безпосередньо або опосередковано пов'язане з інтересами Вашингтона, Пекіна та Москви.

Важливо також враховувати, що результати дипломатичних зустрічей такого рівня далеко не завжди проявляються у вигляді спільних декларацій. Значна частина переговорного процесу залишається непублічною, а реальні наслідки можуть ставати помітними лише через подальші політичні рішення, економічні кроки або зміни в поведінці держав.

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Тому оцінювати значення зустрічі винятково за офіційними повідомленнями чи протокольними жестами було б помилкою.

Китай і Росія: партнерство, побудоване на нерівності

Одним із ключових питань залишається характер відносин між Китаєм та Росією. У публічному просторі їх нерідко розглядають як союз двох держав, об'єднаних протистоянням Заходу. Проте така інтерпретація суттєво спрощує реальну конфігурацію інтересів.

Для Пекіна Росія наразі є вигідним партнером, передусім через посилення її залежності від китайської економіки, технологій та ринків.

Повномасштабна війна проти України та західні санкції значно звузили для Москви можливості економічної й технологічної взаємодії з іншими великими державами. Відповідно, Китай отримав додаткові інструменти впливу на російську економіку та зовнішньополітичну поведінку.

Водночас російське керівництво усвідомлює ризики надмірної залежності від Пекіна. Особливо чутливими залишаються військово-технологічна співпраця, доступ до критичних технологій та економічна асиметрія між двома країнами.

Москва намагається диверсифікувати свої міжнародні зв'язки, однак в умовах тривалої виснажливої війни її можливості залишаються обмеженими.

Для Китаю ж російська війна є лише одним елементом значно ширшої геополітичної стратегії. Пекін не зацікавлений у тому, щоб його глобальні амбіції визначалися виключно відносинами з Москвою або асоціювалися з російською агресією.

Більше того, поведінка Росії, яка дедалі частіше вдається до військової ескалації та конфронтації із Заходом, дозволяє Китаю позиціонувати себе як більш передбачуваного й прагматичного міжнародного гравця.

Ця відмінність має принципове значення для розуміння китайської зовнішньої політики.

Довгострокова стратегія США, Пекіна та фактор Тайваню

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Порівняння російської агресії проти України з потенційним китайським сценарієм щодо Тайваню стало поширеним елементом міжнародних дискусій після 2022 року.

Однак автоматичне перенесення російської логіки ухвалення рішень на Китай не враховує суттєвих відмінностей між політичними та економічними стратегіями двох держав.

Китайське керівництво традиційно приділяє значну увагу довгостроковому плануванню, економічним наслідкам зовнішньополітичних рішень та поступовому нарощуванню власних можливостей.

Це не означає відсутності військових ризиків навколо Тайваню. Пекін продовжує розглядати його як стратегічне питання та не відмовляється від можливості застосування сили. Проте китайська політика не зводиться виключно до військових інструментів.

Для Китаю критично важливими залишаються технологічний розвиток, доступ до міжнародних ринків, економічна стабільність та можливість конкурувати зі США в довгостроковій перспективі.

Саме тому надмірне залучення до російської війни або безпосередня асоціація з її наслідками можуть створювати для Пекіна більше ризиків, ніж переваг.

Попри можливі позитивні сигнали за результатами зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна, фундаментальні суперечності між Вашингтоном і Пекіном залишатимуться визначальним фактором міжнародної політики.

Для Сполучених Штатів Китай є головним довгостроковим стратегічним конкурентом, здатним кинути виклик американському технологічному, економічному та геополітичному лідерству.

Відповідно, американська політика продовжуватиме поєднувати економічну конкуренцію, технологічні обмеження та інструменти стримування китайського впливу.

Китай, зі свого боку, усвідомлює ці виклики та поступово адаптує власну стратегію. Водночас для Пекіна Сполучені Штати залишаються не лише головним конкурентом, а й одним із найважливіших економічних партнерів.

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Торговельні відносини, технологічні ринки, автомобільна промисловість, інвестиції та доступ до передових розробок формують складну систему взаємозалежності, яку неможливо швидко або безболісно розірвати.

Тому прагнення до певної стабілізації двосторонніх відносин не слід сприймати як завершення стратегічного протистояння. Радше йдеться про спробу зробити цю конкуренцію більш керованою та прогнозованою.

І саме в цьому контексті необхідно розглядати роль Росії.

Росія як додатковий інструмент китайської геополітики

Поглиблення співпраці з Москвою надає Пекіну додаткові можливості впливати на відносини зі Сполученими Штатами.

Навіть демонстрація потенційного розширення китайсько-російської військової чи технологічної взаємодії може використовуватися як політичний сигнал Вашингтону.

Адже для США та їхніх союзників перспектива тіснішої координації між Китаєм і Росією створює додаткові безпекові виклики, зокрема через необхідність одночасного реагування на загрози в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Водночас інтереси Пекіна й Москви не є тотожними. Китай має значно ширші економічні можливості, глобальні торговельні інтереси та власне бачення майбутнього міжнародного порядку.

Для Росії конфронтація із Заходом стала одним із центральних елементів зовнішньої політики. Для Китаю ж вона є лише одним із можливих інструментів реалізації стратегічних цілей.

Відтак Москва дедалі більше ризикує опинитися в ролі молодшого партнера, значення якого визначатиметься насамперед його корисністю для китайських інтересів.

Потенційні ризики для України

Для України ключове питання полягає не стільки в самому факті зустрічі трьох лідерів, скільки в тому, чи можуть її результати вплинути на подальший перебіг російської війни та міжнародну підтримку України.

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Потенційні ризики пов'язані насамперед із можливістю обговорення безпекових домовленостей, які безпосередньо зачіпають українські інтереси, але формуються без належної участі України.

Водночас можливості впливу Китаю на Росію не варто переоцінювати. Економічна та технологічна залежність Москви від Пекіна створює певні важелі, які за відповідних обставин можуть використовуватися для впливу на російську поведінку, однак вони не є імперативними.

Хоча, Китай також зацікавлений у зміцненні власного іміджу глобального гравця, здатного брати участь у врегулюванні міжнародних конфліктів.

Це стосується як Близького Сходу та Ірану, так і російської війни проти України.

Проте потенційна посередницька роль Пекіна не означає автоматичної готовності чинити вирішальний тиск на Москву. Китай оцінюватиме будь-які кроки передусім через призму власних стратегічних інтересів та відносин зі США.

У разі подальшого поглиблення економічних проблем Росії, зростання вартості війни та посилення міжнародного тиску можуть виникнути нові умови для перегляду китайських підходів. За певних обставин це могло б створити певні можливості й для розширення економічної та технологічної взаємодії між Китаєм і Україною.

Однак такі сценарії залишаються залежними від значно ширшої конфігурації та дипломатичних спроможностей.

Висновок

Зустріч у Китаї відображає ширшу тенденцію, у якій впливові гравці дедалі активніше намагаються визначати параметри глобальної безпеки через прямі переговори, військову та технологічну спроможність, економічні інструменти та балансування власних інтересів.

У такій системі міжнародно-правові механізми поступаються місцем політичним, а подекуди цинічним, домовленостям, заснованим на корисних інтересах, співвідношенні сил і можливостей впливу.

Особливо небезпечним цей процес стає тоді, коли держава, що здійснює військову агресію, отримує можливість повертатися до переговорів про глобальну безпеку без зміни власної поведінки.

Водночас передчасно стверджувати, що одна зустріч здатна сформувати нову архітектуру міжнародного порядку або призвести до масштабного перерозподілу сфер впливу. Її значення визначатиметься не дипломатичними фотографіями, протокольними жестами чи гучними заявами, а конкретними політичними, економічними та безпековими рішеннями, які можуть з'явитися згодом.

Для України за цих обставин особливого значення набуває здатність мислити більш далекоглядно та виважено, оцінюючи геополітичний контекст, який може швидко змінюватись. Адже головний виклик полягає не лише в тому, про що домовлятимуться Вашингтон, Пекін і Москва, а й у тому, наскільки висхідні позиції України допоможуть впливати на рішення, які безпосередньо визначатимуть її безпеку та майбутнє.