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Сі Цзіньпін заявив про неминучість "возз'єднання" Китаю з Тайванем

Пекін начебто прагне мирно врегулювати питання.

Сі Цзіньпін заявив про неминучість "возз'єднання" Китаю з Тайванем
Голова Китаю Сі Цзіньпін
Фото: EPA/UPG

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що возз'єднання з Тайванем є історичною місією країни, яку неможливо зупинити. Водночас він наголосив на прагненні Пекіна до мирного врегулювання питання, не згадуючи про можливість застосування сили.

Про це Сі сказав 12 листопада під час виступу в Пекіні на заході з нагоди 160-річчя від дня народження китайського революціонера Сунь Ятсена, повідомляє Reuters.

"Плин історії неможливо зупинити. Повне возз'єднання батьківщини має відбутися, і воно обов'язково відбудеться", – заявив китайський лідер.

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За словами Сі, розв'язання тайванського питання залишається незмінною історичною місією Комуністичної партії Китаю. Пекін, як і раніше, виступає за модель "мирного возз'єднання" на основі принципу "одна країна, дві системи" та заявляє про готовність вести діалог із Тайбеєм.

Китайський лідер також закликав усіх китайців, зокрема жителів Тайваню, протидіяти силам, які виступають за незалежність острова, та сприяти мирному розвитку відносин між двома сторонами Тайванської протоки.

Тайвань відкинув пропозицію Пекіна

Уряд Тайваню відреагував на заяви Сі Цзіньпіна відмовою приймати запропоновану Китаєм модель політичного устрою. У Раді у справах материкового Китаю наголосили, що ані влада острова, ані його населення не погодяться на принцип "одна країна, дві системи", оскільки він означав би підпорядкування авторитарному правлінню Комуністичної партії Китаю.

Контекст

Попри те, що цього разу Сі не згадував про застосування військової сили, Китай не відмовлявся від такої можливості у питанні Тайваню. Китайські військові регулярно діють поблизу острова.

Зокрема, міністерство оборони Тайваню повідомило, що в четвер зафіксувало 29 китайських військових літаків, серед яких винищувачі J-16 і безпілотники. Вони здійснювали патрулювання бойової готовності навколо острова спільно з китайськими військовими кораблями.

Заява Сі пролунала за тиждень до саміту АТЕС у Шеньчжені, де він має знову зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Крім того, менш ніж за три тижні на Тайвані відбудуться важливі місцеві вибори.

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