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ХАМАС заявив про шість загиблих унаслідок удару Ізраїлю по лікарні на півдні Смуги Гази

Загинули нібито медичний персонал, пацієнти та їхні супроводжуючі. Ізраїль заявив натомість про ліквідацію високопоставленого діяча ХАМАСу та інших оперативників угруповання.

ХАМАС заявив про шість загиблих унаслідок удару Ізраїлю по лікарні на півдні Смуги Гази
Авіаудар по лікарні Насер на півдні Смуги Гази
Фото: EPA/UPG

Щонайменше шестеро людей загинули та багато отримали поранення внаслідок ізраїльського авіаудару по лікарні Насер – найбільшій лікарні на півдні Смуги Гази.

Про це повідомило міністерство охорони здоров’я території, яким керує кероване ХАМАС, пише BBC.

Очевидці розповіли, що одна ракета, випущена військовим літаком, вразила будівлю, в якій розташовувалися хірургічні відділення та відділення інтенсивної терапії протягом ночі.

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Загинули медичний персонал, пацієнти та їхні супроводжуючі. 

Ізраїльські військові зі свого боку заявили, що ураження високопоставленого діяча ХАМАСу та інших оперативників збройного крила угруповання, які діяли в лікарні і використовували медичний заклад як “командний центр для військової та терористичної діяльності”.

Згідно з міжнародним правом, лікарні мають захищений статус, проте під час війни в Газі вони неодноразово ставали об’єктами атак.

Ізраїль звинувачує угруповання ХАМАС, яке зберігає контроль у сфері безпеки над тими частинами Гази, що не окуповані ізраїльськими військами – у використанні цивільної інфраструктури. За твердженням Ізраїлю, угруповання зберігає зброю та розміщує командні пункти в лікарнях. Сам ХАМАС це заперечує.

  • У серпні 2025 року лікарня Насер зазнала подвійного удару з боку Ізраїлю, внаслідок чого загинуло щонайменше 20 осіб, зокрема журналісти та медичні працівники.
  • Ізраїльські удари по Смузі Гази тривають, попри угоду про припинення вогню, укладену в жовтні минулого року.
  • За даними міністерства охорони здоров’я цієї території – цифри якого ООН вважає достовірними, – відтоді загинуло понад 1620 осіб.
  • Ізраїль і ХАМАС звинувачують одне одного в порушенні режиму припинення вогню.
  • Всесвітня продовольча програма ООН через скорочення фінансування припинила підтримку півмільйона палестинців у Газі. 200 000 людей перебувають під загрозою голоду.
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