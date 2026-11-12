ХАМАС заявив про шість загиблих унаслідок удару Ізраїлю по лікарні на півдні Смуги Гази

Загинули нібито медичний персонал, пацієнти та їхні супроводжуючі. Ізраїль заявив натомість про ліквідацію високопоставленого діяча ХАМАСу та інших оперативників угруповання.

Щонайменше шестеро людей загинули та багато отримали поранення внаслідок ізраїльського авіаудару по лікарні Насер – найбільшій лікарні на півдні Смуги Гази.

Про це повідомило міністерство охорони здоров’я території, яким керує кероване ХАМАС, пише BBC.

Очевидці розповіли, що одна ракета, випущена військовим літаком, вразила будівлю, в якій розташовувалися хірургічні відділення та відділення інтенсивної терапії протягом ночі.

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Загинули медичний персонал, пацієнти та їхні супроводжуючі.

Ізраїльські військові зі свого боку заявили, що ураження високопоставленого діяча ХАМАСу та інших оперативників збройного крила угруповання, які діяли в лікарні і використовували медичний заклад як “командний центр для військової та терористичної діяльності”.

Згідно з міжнародним правом, лікарні мають захищений статус, проте під час війни в Газі вони неодноразово ставали об’єктами атак.

Ізраїль звинувачує угруповання ХАМАС, яке зберігає контроль у сфері безпеки над тими частинами Гази, що не окуповані ізраїльськими військами – у використанні цивільної інфраструктури. За твердженням Ізраїлю, угруповання зберігає зброю та розміщує командні пункти в лікарнях. Сам ХАМАС це заперечує.