ООН припиняє фінансування продовольчої допомоги для понад 500 000 жителів Гази

Це пов'язано з нестачею коштів. В організації попереджають, що взимку ситуація з голодом може погіршитись.

Всесвітня продовольча програма ООН через скорочення фінансування припинила підтримку півмільйона палестинців у Газі. 200 000 людей перебувають під загрозою голоду.

Про це пише The Guardian.

Влітку 2026 року програми Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) допомогли прогодувати три чверті населення Гази, близько 1,6 мільйона осіб, але фінансування скоротилося більш ніж наполовину порівняно з рівнем 2025 року.В результаті, з жовтня допомогу було скорочено до 1,1 мільйона людей щомісяця. Вже запроваджено скорочення поставок продовольчих наборів, грошових стипендій для купівлі продуктів на ринках та гарячого харчування на громадських кухнях.

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Всесвітній продовольчій програмі (ВПП) потрібно понад 300 мільйонів фунтів стерлінгів упродовж наступних шести місяців для відновлення та підтримки критично важливих програм у Палестині.

Дві третини населення Гази стикаються з кризовим рівнем продовольчої безпеки, що відповідає третьому етапу згідно з Комплексною класифікацією фаз продовольчої безпеки (КФБ), яка використовується для оцінки того, чи наближається населення до голоду.

Наразі більшість людей не мають можливості прогодувати свої сім'ї, оскільки, за даними ООН, близько 80% населення Гази є безробітними.

Як пише видання, протягом трьох років ізраїльські обмеження на постачання гуманітарної допомоги були головною причиною голоду та недоїдання в Газі. Протягом місяців ввезення продуктів харчування було обмежено або повністю заборонено.

Серед основних труднощів є обмеження на паливо, моторне масло та запчастини, що збільшує час і витрати на транспортування. Через масові руйнування будівель, складські приміщення обмежені та дорого коштують.

Постачання та доставка інгредієнтів для пайкових наборів може тривати близько трьох місяців, а скорочення грошових переказів, ймовірно, вже впливає на ланцюги поставок.

ВПП намагається контролювати рівень голоду, щоб охопити найбільш вразливі верстви населення.