Розслідування Yle: фінські підприємці постачали до Росії електроніку для ракет на понад €30 мільйонів

Двоє громадян Фінляндії експортували до РФ електронні компоненти, які використовують для підвищення точності ракет.

Двоє громадян Фінляндії через міжнародну мережу компаній постачали до Росії електронні компоненти військового призначення на загальну суму понад €30 мільйонів. Частину продукції отримували компанії, пов’язані з російською військовою промисловістю.

Про це йдеться в розслідуванні фінського мовника Yle.

Одним із головних фігурантів розслідування є Денис Ємельянов, який отримав фінське громадянство у 2018 році. Офіційно він займається підприємництвом і володіє інтернет-магазином ножів у Лаппеенранті.

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Його компанія, яка зареєстрована в Гонконзі, роками експортувала електронні компоненти до Росії. Після початку повномасштабного вторгнення обсяги постачань різко зросли, а товари почали надходити компаніям, які обслуговують військову промисловість.

За даними Yle, компанія Ємельянова поставила до Росії електроніки на понад €20 мільйонів. Восени 2023 року вона потрапила до санкційного списку США. Прямий експорт із Фінляндії до Росії також був неможливий через санкції Євросоюзу.

Другий фігурант розслідування – діловий партнер і сусід Ємельянова в Луумякі, естонець російського походження, який також має фінське громадянство. Він володіє зареєстрованою в Сербії компанією AK Technology, яка поставила до Росії товарів військового призначення на понад €8 мільйонів.

За даними журналістів, компанію створили приблизно через пів року після початку повномасштабного вторгнення.

Як з’ясувало видання, юридична адреса сербської компанії виявилася віртуальним офісом, що надає іноземцям дистанційні корпоративні послуги. Журналісти також встановили, що обидва підприємці працювали майже з однаковим колом російських клієнтів. Частина цих компаній пов’язана між собою діловими відносинами та спільними адресами, а багато з них фігурують у витоку списку підрядників російської армії.

Найбільший російський партнер фінських підприємців постачає деталі Арзамаському приладобудівному заводу. Там виробляють компоненти, які забезпечують стабільність ракет у польоті та точність ураження цілей навіть за наявності перешкод на траєкторії.

За інформацією Yle, Росія не може самостійно виробляти достатню кількість такої електроніки, тому створила міжнародну мережу постачальників із десятків країн. Фінські підприємці були частиною цієї мережі та торгували з Росією як окремо, так і спільно.

За даними реєстру компаній Гонконгу, Ємельянов уже припинив діяльність своєї фірми, а його партнер розпочав аналогічний процес щодо компанії в Сербії.

Розслідувачі також з’ясували, що до переїзду у Фінляндію Ємельянов обіймав керівну посаду в петербурзькій компанії PetroInTrade, згодом перейменованій на PT Electronic. Нині вона перебуває під західними санкціями за допомогу російській агресії проти України. За даними Yle, Ємельянов продовжив співпрацювати з колишнім роботодавцем.

Сам Ємельянов заперечує порушення санкцій і заявляє, що не працював в інтересах Росії. Через фінського юриста він також повідомив, що товари призначалися виключно для промислового використання, а санкції ЄС він не порушував навмисно.

Видання зазначає, що постачання електронних компонентів до Росії в таких масштабах у період дії санкцій раніше у Фінляндії не виявляли. За оцінкою журналістів, це винятковий випадок навіть у світовому масштабі.