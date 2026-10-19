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FT: Після війни зі США та Ізраїлем в Ірані заговорили про створення ядерної зброї

Прихильники жорсткої лінії в Тегерані пропонують переглянути ядерну доктрину країни та вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 

FT: Після війни зі США та Ізраїлем в Ірані заговорили про створення ядерної зброї
Фото: soha.vn

В Ірані посилюються заклики щодо створення ядерної зброї після війни зі США та Ізраїлем. Прихильники жорсткої політики вважають, що власний ядерний арсенал може стати засобом стримування майбутніх атак, пише FT.

Як зазначає видання, раніше відкриті заклики до створення ядерної зброї в Ірані могли сприйматися як виклик авторитету верховного лідера країни. Однак після загибелі аятоли Алі Хаменеї внаслідок американських та ізраїльських ударів 28 лютого заклики частішають. Наступник Хаменеї – Моджтаба, який, за даними видання, переховується, публічно не пояснив, чи дотримуватиметься позиції батька.

Алі Хаменеї раніше видав фетву проти розробки ядерної зброї. Тепер деякі політики, аналітики та депутати закликають Тегеран відмовитися від цієї позиції та вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Представник парламентського комітету з національної безпеки Хасан Гашгаві заявив, що новий верховний лідер може ухвалити інше релігійне рішення щодо ядерного питання. Він також наголосив на необхідності створити "повний цикл стримування", щоб не допустити повторення ситуації, коли переговори змінюються війною.

Прихильники ядерного озброєння наводять як приклад Північну Корею, вважаючи її ядерний арсенал ефективним засобом захисту від зовнішнього втручання. Водночас частина іранських політиків виступає проти такого курсу. Зокрема, реформіст Хосейн Мараші заявив, що захист Ірану та Ісламської Республіки важливіший за збагачення урану й збереження ядерних досягнень.

Попри активізацію дискусії, офіційна позиція Тегерана залишається незмінною: країна заявляє, що її ядерна програма має мирний характер і не передбачає створення зброї.

За даними Financial Times, одне з головних питань для США та західних країн – доля іранських запасів близько 440 кг урану, збагаченого до 60%. Подальше збагачення могло б наблизити його до рівня, придатного для виготовлення ядерної зброї. Вважається, що запаси можуть перебувати під уламками ядерних об’єктів, які зазнали бомбардувань.

США вимагають передати цей уран за межі Ірану. Тегеран відмовляється, однак, за інформацією видання, іранські посадовці допускали можливість обговорення розбавлення запасів у межах ширшої угоди про скасування американських санкцій та розблокування заморожених коштів.

Наразі немає ознак остаточного рішення Ірану щодо зміни ядерної доктрини. Подальший курс залежатиме від того, чи вважатиме керівництво країни створення ядерної зброї способом запобігти новим атакам, чи, навпаки, причиною для їх прискорення.

  • США домоглися ухвалення резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, яка засуджує Іран і передає питання щодо ядерної програми до Ради безпеки ООН. 
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